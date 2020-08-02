В 12 уездах пройдет акция протеста в защиту леса

«В Эстонии как в развитом государстве правовые акты и их целесообразное применение должны гарантировать сохранение четырех основных ценностей леса для людей: экологической, экономической, социальной и культурной. Между этими четырьмя ценностями должно царить равновесие, — сказала BNS организатор акции Терье Пывват из НКО Päästame Eesti Metsad («Спасем эстонские леса»). — Вместо этого в политических процессах принятия решений отказываются объективно учитывать эти четыре ценности. Но так нельзя, чтобы экономические соображения перевешивали все остальные».

«Крупная промышленность с помощью СМИ и политического лоббирования искажает представления о качестве жизненной среды людей, состояния лесной природы и связанных с ней услугах в сфере экосистемы, — пояснила Пывват. — Оправдывая нынешний курс лесного хозяйства в Эстонии, неполученные доходы занижают. И эту картину показывают не только туристическим предприятиям и фотографам, но и потребителям даров леса — активно отдыхающим на природе, грибникам, а также собирающим ягоды и целебные растения».

На отмечавшемся 21 марта этого года Международном дне лесов генеральный директорат по экологии Европейской комиссии призвал эффективнее заботиться о природе: «Леса — самые разнообразные экосистемы на суше. В них обитает более 80 процентов наземных животных и растений. Они выполняют по всему миру жизненно важные задачи. Наше существование связано с их выживанием. Давайте заботиться о природе и друг друге. Мы связаны друг с другом».

Мировая зонтичная организация орнитологов Birdlife 10 июля обратилась к ООН с требованием признать жизнеспособную природную среду правом человека.