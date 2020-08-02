Галерея ⟩ Потерявший миллионы пассажиров Tallink показал строительство нового судна

Хотя судоходная компания Tallink потеряла миллионы пассажиров, предприятие строит новый корабль MyStar, пишет Postimees.
Стальные секции, которые в будущем станут пищевым складом судна, в субботу вечера отправились из Польши на финский судостроительный завод Rauma на барке Kikka, которую буксирует буксир Meteor.
Каждая из стальных секций, построенных в Польше подрядчиком Rauma Marine Constructions (RMC), 9,9 метра в высоту и 30,6 метра в ширину, в будущем они составят расположенную между килем и автопалубой подводную секцию продуктового склада, где будут хранить предназначенные для пассажиров и членов экипажа продукты питания.
По словам Tallink, сегодня в судостроении очень распространено, что верфь, являющаяся генеральным подрядчиком судостроения, заключает субконтракты на строительство некоторых судовых блоков с другой верфью, тем самым ускоряя процесс строительства, поскольку разные блоки строятся одновременно на разных заводах.
Район Гданьской судоверфи является местом, где был построен тогдашний эстонский морской флагман «Георг Отс», и где бывший президент Польши Лех Валенса когда-то работал электриком. Сегодня в этом районе около двадцати небольших верфей, которые предлагают субподряды более крупным заводам.
«Мы рады, что строительство MyStar продвигается так хорошо, несмотря на проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются все наши партнеры из-за глобальной пандемии COVID-19», — сказал руководитель судового обслуживания Tallink Grupp и главный капитан концерна Тарви-Карлос Туулик.
Следующая крупная веха проекта MyStar — закладка киля, которая, по планам, должна состояться в сентябре на заводе в Раума.
Tallink сильно пострадал от пандемии коронавируса. Хотя в первом квартале снижение числа пассажиров было довольно скромным, сокращение во втором квартале можно охарактеризовать как катастрофическое. С 1 апреля по 30 июня на паромах Tallink путешествовало 388 520 человек, что на 85% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале Tallink перевез на 2,26 млн человек меньше, чем год назад.
Хотя финансовые результаты компании за второй квартал еще не опубликованы, Postimees подсчитал, что во втором квартале Tallink потерял не менее 200 миллионов евро дохода. Являясь стратегически важной компанией, Tallink в начале мая получил от государства кредит в размере 100 миллионов евро.