Ученый за работой. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Сара Гилберт - глава исследовательской лаборатории Оксфордского университета, лидирующего в разработке вакцины против Covid-19. Как матери троих детей удалось построить успешную научную карьеру, совмещая дом и работу?

"Мы должны были работать очень-очень быстро", - говорит профессор Сара Гилберт в интервью Би-би-си.

Она прекрасно понимает, что медлить нельзя - вместе с командой исследователей Гилберт пытается разработать вакцину, способную положить конец смертоносной пандемии коронавируса, унесшей жизни более 630 тысяч человек по всему миру.

Исследовательская группа профессора насчитывает 300 человек. Те этапы разработки вакцины, на которые обычно уходит пять лет, они преодолели за четыре месяца.

Первые результаты были обнадеживающими: клинические испытания на добровольцах продемонстрировали, что вакцина вызывает иммунную реакцию и отвечает критериям безопасности.

Хотя производство вакцины в промышленных масштабах, начнется, скорее всего, не раньше следующего года, похоже, мы как никогда близки к иммунизации населения.

Сейчас в мире проходят клинические испытания 22 вакцины, еще 100 находятся на ранних этапах разработки, поэтому команде Оксфордского университета приходится работать в режиме жесткой конкуренции.

Кто такая Сара Гилберт?

"Проснулась знаменитой"

Профессор Сара Гилберт - одна из лидеров проекта по разработке вакцины от коронавируса. Совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ее команда из Оксфордского университета провела клинические испытания на 1077 волонтерах.

После того как стало известно, что вакцина вызывает сильную иммунную реакцию с выработкой антител и Т-лимфоцитов, уничтожающих инфекцию, а это значит, что клинические испытания увенчались успехом, Сара Гилберт проснулась знаменитой.

И хотя пока еще слишком рано говорить, сможет ли эта вакцина полностью защитить человека от заражения Covid-19, результаты Оксфордской лаборатории можно назвать многообещающими. Более масштабные испытания идут полным ходом.

Имя Сары Гилберт попало на страницы крупнейших СМИ по всему миру, от запросов на интервью не было отбоя. Но, как и многие другие ученые, она привыкла выполнять свою работу безымянно - вдали от камер и назойливых журналистов. В научной среде она известна как ведущий исследователь-вакцинолог.

Сара Гилберт всегда знала, что хочет работать в сфере медицинских исследований, но не знала, с чего начать.

Она получила степень по биологии в университете Восточной Англии, а затем защитила докторскую по биохимии.

После этого она занялась научно-исследовательской работой в сфере биотехнологий, где изучала производство лекарств в промышленных масштабах.

В 1994 году Сара Гилберт получила позицию научного сотрудника в Оксфордском университете, где занималась исследованиями в области генетики, изучала паразитов и способы борьбы с малярией. Благодаря полученным знаниям и опыту, Гилберт в конечном итоге смогла заняться разработкой вакцины.

Работающая мать

В 1998 году Сара Гилберт родила тройню. Год спустя она начала преподавать в университете.

"Очень тяжело совмещать работу и семью, - признается Сара. - Без помощи и поддержки это почти невозможно. У меня было трое детей. Ясли стоили больше, чем могла покрыть моя зарплата".

Ее партнер решил на какое-то время приостановить карьеру, чтобы вплотную заняться детьми, но временами это было очень тяжело, вспоминает Сара.

"У меня было чуть больше месяца декретного отпуска. Мне надо было заботиться о трех недоношенных детях, это был огромный стресс", - признается она.

В 2004 году Сара Гилберт стала доцентом в университете, а три года спустя занялась исследованиями вакцины от гриппа совместно с лондонской благотворительной организацией Wellcome Trust, благодаря гранту от которой она смогла возглавить собственную команду исследователей.

С другой стороны, исследовательская работа позволяет свободно выстраивать свой график: хотя это порой нелегко, это безусловный плюс, отмечает профессор.

Помощь семьи

Когда тройняшки подросли, стало чуть полегче, вспоминает Сара.

"Хоть я сейчас и возглавляю лабораторию, я видела обратную сторону медали", - добавляет она.

Сейчас детям Сары уже 21. Вдохновившись примером матери, они тоже решили учиться на биохимиков.

Их настолько заинтересовал проект Сары по разработке вакцины, что они решили поучаствовать в качестве волонтеров.

"Нам нужно протестировать вакцину на здоровых людях от 18 до 55 лет", - говорит профессор Гилберт.

Ей был необходим большой пул добровольцев, и, вероятно, ее порадовала дополнительная помощь со стороны семьи.

Сара говорит, что не переживает по поводу текущей разработки вакцины от Covid-19.

"Мы неоднократно использовали вакцины подобного типа, так что сюрпризы здесь маловероятны", - говорит Сара.

Сейчас же, по словам профессора, главная задача - сконцентрироваться на клинических испытаниях и ускорении темпов производства, чтобы остановить распространение пандемии.

"Наш университет пытается помочь защитить здоровье людей. И сделать это как можно масштабнее", - говорит Сара.