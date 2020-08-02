Паэт: нужно ввести персональные санкции за репрессии против уйгуров

«Согласно последним известиям, Китай использует принудительный труд уйгуров для шитья защитных масок, многие из этих масок распространяются в мире», - сказал Паэт, по словам которого сообщения о репрессиях против уйгуров и нарушениях их прав человека стали ежедневными.

«Мы обратились к представителю ЕС по иностранным делам Боррелю с требованием, чтобы ЕС в срочном порядке принял общеевропейский закон Магнитского и ввел персональные санкции в отношении нарушителей прав человека», - сказал Паэт и добавил, что санкции означали бы для нарушителей запрет на въезд в Европу и заморозку активов.

Недавно также поступила информация, что погранохрана США конфисковала 13 тонн накладных волос и прочих изделий из волос, которые происходят из лагерей, где в Китае содержатся уйгуры, и для упаковки которых использовался принудительный и детский труд. В тот раз евродепутаты также призвали еврокомиссара по торговле Фила Хогана отреагировать и в том числе ввести предварительный запрет для предприятий, чьи накладные волосы были конфискованы в США, и обратить внимание на предприятия в Синьцзяне, продукция которых поступает на единый рынок ЕС, чтобы выявить потенциальные нарушения прав человека.