23-й день протестов в Хабаровске: к протестующим присоединились ветераны ВДВ

Изначально акция была намечена на полдень, однако, как сообщает местный сайт Dvhab.ru, в течение часа после назначенного времени на площади Ленина собралось лишь около сотни человек, и шествие не состоялось из-за начавшейся грозы.

Однако к 20.00 к зданию краевого правительства, по данным "Новой газеты", вновь собрались около 150 человек и прошли ставшим уже традиционным маршрутом по центральным улицам города. Некоторые из них, одетые в форму десантников, держали в руках флаги Воздушно-десантных войск, день которых отмечается сегодня в России.

На малочисленность повлияла плохая погода

Координатор "Открытой России" в Хабаровском крае Сергей Наумов связывает снижение количества участников протестов с плохой погодой. "Как участник и наблюдатель этих событий могу сказать, что людей меньше не стало. Сегодня выход был не таким массовым, потому что в Хабаровске плохая погода - у нас ливни", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Накануне, 1 августа, на демонстрацию, несмотря на ливень, вышли около 6,5 тысяч человек. Акции в поддержку хабаровчан состоялись в полутора десятках городов России. В общей сложности на них было задержано не менее 70 человек, в то время как в самом Хабаровске полиция не задерживает участников манифестаций, которые начались 11 июля.

Дело Фургала

Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал был в 2005 году избран в региональную Законодательную думу по списку Либерально-демократической партии России (ЛДПР), а с 2007 по 2018 год избирался депутатом Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края он с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действующего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов, доставлен в Москву и арестован на два месяца.