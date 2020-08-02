Завтра в Тарту собирается кризисная комиссия: не исключены новые ограничения

Завтра собираются представители Департамента здоровья и Тартуской горуправы, чтобы обсудить, какие меры помогут остановить распространение вируса.

Руководитель Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт. ФОТО: Liis Treimann

Руководитель Лыунаского региона Департамента здоровья Тийа Лухт подчеркивает, что люди должны очень тщательно придерживаться тех же принципов, о которых говорится уже в течение шести месяцев. Однако, по ее словам, не все придерживаются рекомендаций. «Каждый раз, когда я получаю сообщение о том, что человек несколько дней ходил больной на работу, возникает вопрос о том, как нам в полной мере донести до людей, что те, у кого слабый насморк, кашель или температура, не должны никуда ходить», - сказал Лухт.

Особую осторожными следует быть, оценивая свое состояние при контакте с пожилыми людьми. «Если мы едем в гости к бабушке больными, что это показывает? Везде в средствах массовой информации подчеркивается, что не нужно видеться с людьми, когда вы больны, и, если нужно это сделать, носите маску или предпочитайте свежий воздух», - добавила Лухт.

Также Лухт говорит об ответственности, которую несут организаторы многолюдных мероприятий. «Они должны делать так, чтобы люди не находились рядом друг с другом. В противном случае может произойти вспышка болезни, об этом нужно серьезно подумать», - сказала Лухт.

В пятницу на прошедшем в Тарту концерте Nublu и 2 Quick Start был пример того, как люди не выполняли всех требований. «Мэр даже обратился к организатору и попросил избежать того, чтобы люди стояли рядом. Но это все-таки произошло», - добавила Лухт. По ее словам, нельзя ждать того, что Департамент здоровья будет заниматься каждым мероприятием, поскольку сотрудники департамента работают с полной нагрузкой и постоянно консультируют организаторов всех мероприятий. Некоторые могут обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств и рассредоточить людей, но не все смогли это сделать.

Тийа Лухт говорит, что завтра соберутся представители Тарту и будут искать новые решения. Ограничения не исключены. «Может быть, нам нужно больше контролировать людей в изоляции или запретить мероприятия. Но сначала давайте посмотрим, каковы возможности города. Мы не можем просто без разбора запретить все. Мы должны все обдумать и найти решение, чтобы Тарту не стал новым Сааремаа».

Она отметил, что в Эстонии находятся под наблюдением около 162 контактных лиц, которые соприкасались с заболевшим человек. Их статус может измениться в любой момент, и ясно, что тенденция заболеваемости движется в сторону роста.