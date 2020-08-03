Департамент здоровья: у нас нет базы данных тех, кто должен сидеть на карантине
- Режим ЧС отменен, за самоизоляцию отвечают сами люди
- У нас нет возможности всех проверять и штрафовать
- Надеемся, что в Тарту второго Сааремаа не будет
- Вопрос о переносе начала учебного года пока не стоит
Число инфицированных возросло почти во всей Европе. К чему готовиться жителям Эстонии?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире эпидемиолог Департамента здоровья, советник отдела по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Ирина Донченко.
Выдержки из беседы:
— Можно ли ожидать, что будут вводиться новые ограничения и запреты?
— Это не исключено, но многое будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет складываться в стране.
Отсутствие новых ограничений и запретов на 99% зависит от нас самих, поскольку до сих пор нет утвержденного лекарства и опробованной вакцины.
— Тартуский случай стал поводом для тревоги. Можем ли мы говорить о начале второй волны? Или это пока отголоски первой?
— Конечно, это не вторая волна. Это можно назвать локализованной вспышкой в южном регионе стране.
Объясняется это тем, что молодые люди сейчас активны, хотят двигаться и отдыхать.
— Есть ли вероятность того, что Тарту станет новым Сааремаа, превратившись в эпицентр распространения коронавирусной инфекции? Всё ли сумели отследить в цепочке заражений?
— Наблюдаемая динамика говорит о том, что второго Сааремаа у нас не будет. Большинство случаев и контактов установлено.
Все новые позитивные случаи входят в число тех контактов, которые были выявлены Департаментом здоровья. Мы стараемся выявить все контакты по максимуму.
— Может ли в Тарту встать на повестке дня вопрос о переносе начала учебного года?
— У нас есть месяц времени. Мы надеемся, что распространение вируса будет взято под контроль.
Если в Тарту появится необходимость в ограничительных мерах, скорее всего, это будет сделано на всю страну. Университеты смогут сделать свой выбор. Думаю, что Министерство образования следит за ситуацией и держит руку на пульсе.
— Как отслеживается самоизоляция из-за коронавируса у тех, кто приезжает из-за границы? Это и гастарбайтеры, и отдыхающие. Ведь "карантинных" стран становится всё больше…
— Поскольку чрезвычайное положение в Эстонии отменено, то, по сути, вся ответственность лежит на самих людях.
По пятницам МИД обновляет список стран, по возвращении из которых люди должны находиться в самоизоляции. Ситуация немного ухудшается, количество заражений увеличивается. Соблюдение режима самоизоляции — это ответственность самих людей.
— То есть соблюдение режима самоизоляции никто не контролирует?
— Проверки проводятся только выборочно. Немного больше внимания уделяется прибывающей зарубежной силе. Конечно же, у Департамента здоровья и полиции нет возможности 100% проверить всех.
В отношении гастарбайтеров речь идет о требовании двойного тестирования (по прибытии и через 14 дней) и требовании самоизоляции в течение двух недель.
— Недавняя проверка прилетевших из Украины работников показала, что далеко не все соблюдали самоизоляцию…
— Ответственность за ее соблюдение в первую очередь ложится на работодателя.
— Применяются ли штрафы к нарушителям?
— Департамент здоровья считает, что в сложившейся ситуации мы должны помогать людям, а не штрафовать. Наша задача — давать рекомендации и советы. Если речь идет о неоднократном нарушении режима самоизоляции, тогда не исключено применение штрафных санкций. Подчеркну, что это крайняя мера.
— Есть ли в Эстонии база данных тех, кто должен сидеть на карантине?
— В настоящий момент такой базы данных нет.
— Тогда для чего и для кого вводятся запреты на въезд в страну и ограничительные меры?
— Эстония — демократична.
В условиях отсутствия режима ЧС соблюдение запретов и ограничений зависит исключительно от самоответственности самих людей.
К сожалению, приходится констатировать, что несколько локальных вспышек было связано именно с завозными случаями из России.
В настоящий момент в Эстонии нет никаких ограничений, так же как нет надзорной организации, которая стопроцентно следила бы за соблюдением ограничений и запретов. Нет в Эстонии и базы данных тех, кто должен сидеть на карантине.
Если в ходе проверок будут обнаружены нарушения режима самоизоляции, то полиция сообщает об этом Департаменту здоровья, который и расследует каждый конкретный случай.
— Считаете ли вы нужным что-то менять и ужесточать контроль?
— Мы должны сами следить за своим здоровьем. Только таким образом можно предотвратить высокий подъем заболеваемости в ближайшем будущем.
— То есть, список третьих стран, гражданам которых запрещен въезд в Эстонию, существует только для галочки?
— Не хотелось бы думать, что это для галочки. Надеюсь, что сознательных граждан достаточно много. Если мы увидим рост завозных случаев из какой-то конкретной страны, то, возможно, речь зайдет и о введении дополнительных ограничений.
— В какой стадии готовности находится мобильное приложение, определяющее степень близости источника заражения?
— По нашим данным, приложение сейчас активно развивается, его обещали запустить в обращение в конце августа. Каждый желающий сможет загрузить это приложение себе в телефон. Благодаря этому можно будет отследить, когда ковид-позитивный человек находится в непосредственной близости от вас. Речь идет о больном, у которого диагностирован коронавирус. Все данные анонимны, будет фиксироваться и регистрироваться только контакт.
— А что у нас с лекарствами и вакциной? Прибыли ли новые лекарства? Когда ожидается вакцина?
— В настоящий момент ни одного официального лекарства от коронавируса нет. Конечно, используются всевозможные комбинации и ранее наработанные схемы, но официального лекарства нет. То же самое можно сказать и о вакцине. Разработка вакцины идет полным ходом в разных странах — и в США, и в России, и в ряде стран Европы, но пока это только разработка.
— Отслеживает ли Эстония возможности получения вакцины? На что мы можем рассчитывать? Готовы ли вы назвать теоретические сроки?
— Уже проходили переговоры об общих закупках на уровне ЕС. Наша задача — получить достаточное количество доз, как только вакцина появится. Сроки сейчас назвать невозможно. Ориентировочно - начало следующего года.
Подробнее в повторе!
- Можно ли ожидать, что будут вводиться новые ограничения и запреты?
- Есть ли вероятность, что Тарту станет новым эпицентром распространения коронавируса, превратившись в опасный очаг наподобие Сааремаа?
- Все ли звенья в цепочке заражений удалось отследить?
- Как отслеживается самоизоляция из-за коронавируса у тех, кто приезжает из-за границы?
- В какой стадии готовности находится мобильное приложение, определяющее степень близости источника заражения?
- Какова ситуация с лекарствами и вакциной? Прибыли ли новые лекарства? Когда ожидается вакцина?
- В соседних странах раздаются призывы начать как можно раньше вакцинацию от гриппа. Насколько это важно?
- Помогает ли она смягчить последствия заражения COVID-19?
Одежда ведущей: Diana Arno
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