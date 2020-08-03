Департамент здоровья: у нас нет базы данных тех, кто должен сидеть на карантине

— Есть ли в Эстонии база данных тех, кто должен сидеть на карантине?

— В настоящий момент такой базы данных нет.

— Тогда для чего и для кого вводятся запреты на въезд в страну и ограничительные меры?

— Эстония — демократична.

В условиях отсутствия режима ЧС соблюдение запретов и ограничений зависит исключительно от самоответственности самих людей.

К сожалению, приходится констатировать, что несколько локальных вспышек было связано именно с завозными случаями из России.

В настоящий момент в Эстонии нет никаких ограничений, так же как нет надзорной организации, которая стопроцентно следила бы за соблюдением ограничений и запретов. Нет в Эстонии и базы данных тех, кто должен сидеть на карантине.

Если в ходе проверок будут обнаружены нарушения режима самоизоляции, то полиция сообщает об этом Департаменту здоровья, который и расследует каждый конкретный случай.

— Считаете ли вы нужным что-то менять и ужесточать контроль?

— Мы должны сами следить за своим здоровьем. Только таким образом можно предотвратить высокий подъем заболеваемости в ближайшем будущем.

— То есть, список третьих стран, гражданам которых запрещен въезд в Эстонию, существует только для галочки?

— Не хотелось бы думать, что это для галочки. Надеюсь, что сознательных граждан достаточно много. Если мы увидим рост завозных случаев из какой-то конкретной страны, то, возможно, речь зайдет и о введении дополнительных ограничений.

— В какой стадии готовности находится мобильное приложение, определяющее степень близости источника заражения?

— По нашим данным, приложение сейчас активно развивается, его обещали запустить в обращение в конце августа. Каждый желающий сможет загрузить это приложение себе в телефон. Благодаря этому можно будет отследить, когда ковид-позитивный человек находится в непосредственной близости от вас. Речь идет о больном, у которого диагностирован коронавирус. Все данные анонимны, будет фиксироваться и регистрироваться только контакт.

— А что у нас с лекарствами и вакциной? Прибыли ли новые лекарства? Когда ожидается вакцина?

— В настоящий момент ни одного официального лекарства от коронавируса нет. Конечно, используются всевозможные комбинации и ранее наработанные схемы, но официального лекарства нет. То же самое можно сказать и о вакцине. Разработка вакцины идет полным ходом в разных странах — и в США, и в России, и в ряде стран Европы, но пока это только разработка.

— Отслеживает ли Эстония возможности получения вакцины? На что мы можем рассчитывать? Готовы ли вы назвать теоретические сроки?

— Уже проходили переговоры об общих закупках на уровне ЕС. Наша задача — получить достаточное количество доз, как только вакцина появится. Сроки сейчас назвать невозможно. Ориентировочно - начало следующего года.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: коронавирус не отступает. Будут ли новые запреты? Одежда ведущей: Diana Arno ФОТО: Andres Haabu

Можно ли ожидать, что будут вводиться новые ограничения и запреты?

Есть ли вероятность, что Тарту станет новым эпицентром распространения коронавируса, превратившись в опасный очаг наподобие Сааремаа?

Все ли звенья в цепочке заражений удалось отследить?

Как отслеживается самоизоляция из-за коронавируса у тех, кто приезжает из-за границы?

В какой стадии готовности находится мобильное приложение, определяющее степень близости источника заражения?

Какова ситуация с лекарствами и вакциной? Прибыли ли новые лекарства? Когда ожидается вакцина?

В соседних странах раздаются призывы начать как можно раньше вакцинацию от гриппа. Насколько это важно?

Помогает ли она смягчить последствия заражения COVID-19?

Одежда ведущей: Diana Arno