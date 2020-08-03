Пандемия: турецкие отели изменили правила работы

В Турции изменились правила работы отелей по системе все включено: теперь еду со шведского стола будут накладывать в тарелки не сами постояльцы, а персонал. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. По его словам, посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных Минздравом страны, пишет DW.

По его словам, весь персонал турецких отелей знает, как действовать при выявлении зараженных постояльцев. Закрывать учреждение не будут, однако в каждой гостинице оборудованы специальные изоляционные комнаты, а информация о постояльце будет отправлена в минздрав страны.

После выявления инфицированных гостей сотрудники отеля будут действовать по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации учреждений. Инструкции были направлены министерством культуры и туризма страны.