Пандемия: турецкие отели изменили правила работы

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 18,2 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 692 тысяч человек, выздоровели более 11,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.
В Турции изменились правила работы отелей по системе все включено: теперь еду со шведского стола будут накладывать в тарелки не сами постояльцы, а персонал. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. По его словам, посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных Минздравом страны, пишет DW.
По его словам, весь персонал турецких отелей знает, как действовать при выявлении зараженных постояльцев. Закрывать учреждение не будут, однако в каждой гостинице оборудованы специальные изоляционные комнаты, а информация о постояльце будет отправлена в минздрав страны.
После выявления инфицированных гостей сотрудники отеля будут действовать по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации учреждений. Инструкции были направлены министерством культуры и туризма страны.
По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900–1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки.