Авиакомпании Wizz Air пришлось прекратить полеты между Украиной и Эстонией

Венгерская авиакомпания Wizz Air, возобновившая в прошлый четверг авиаперелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн, была вынуждена снова их прервать из-за роста заболеваемости COVID-19 на Украине, сообщает Rus.ERR.
Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25. На Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило Wizz Air возобновить полеты, однако уже 31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены.
С 1 августа возобновила работу линия Таллинн-Минск, поскольку коэффициент заболеваемости COVID-19 в Белоруссии остается на уровне 21,6.
Требование двухнедельной самоизоляции при въезде в Эстонию с 3 августа действует для прибывающих из 15 стран (Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции).