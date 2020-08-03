Коронавирусная вспышка в Vabank: масштабы продолжают расти

По словам руководителя Лыунаского региона Департамента здоровья Тийи Лухт, в Тарту не исключено введение новых ограничений. «Возможно, необходимо усилить контроль за находящимися в самоизоляции людьми или запрещать мероприятия. Но сначала надо понять, каковы возможности города. Мы не можем просто взять и все запретить. Надо все продумать и найти решение, как не сделать Тарту новым Сааремаа», - сказала она.

На минувших выходных семь новых положительных диагнозов было сделано в Тарту, а еще один в Тартумаа. В Тарту пятеро заразились в ночном клубе Vabank, а еще трое являются работниками Клиники Тартуского университета.

Из пяти зараженных в Харьюмаа трое контактировали с людьми, отдыхавшими в тартуском ночном клубе Vabank.

Один положительный тест был сдан в Нарве, но он связан с зафиксированными ранее в Ида-Вирумаа случаями, когда вирус был завезен из Белоруссии.

В случае одного положительного результата уезд неизвестен.

По состоянию на воскресенье удалось установить 150 контактных лиц, связанных с заражением, начавшимся с ночного клуба Vabank.

«Нужно учитывать, что на каждое контактное лицо, как правило, приходится от трех до десяти человек», - сообщили в Департаменте здоровья. По словам главы научного совета по контролю за COVID-19 и профессор Института биомедицины Тартуского университета Ирьи Лутсар, очень сложно установить вторичных и третичных контактных лиц, поэтому сложно сказать, как долго еще будут фиксироваться новые случаи заражения, начавшиеся с клуба Vabank. К настоящему моменту установлено, что в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в ночном клубе Vabank по всей Эстонии заразились 28 человек, 17 из которых — в Тарту.