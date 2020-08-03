В Эстонии начал работу департамент с самым высокооплачиваемым руководителем

С понедельника, 3 августа, начинает свою работу Департамент по делам образования и молодежи, который будет оказывать услуги, ранее предоставлявшиеся фондом Innove, фондом по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и Эстонским центром работы с молодежью (ENTK), сообщили в пресс-службе Министерства образовании и науки.
Основная задача департамента заключается в реализации государственной политики в области образования и молодежной сферы, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Представительства департамента будут работать в Таллинне и Тарту, региональные представительства – по всей стране, как в виде бюро отдела учебного консультирования (центры Rajaleidja), так и в лице работников молодежной сферы.
Как ранее сообщалось, возглавила новый департамент Улла Илиссон, зарплата которой на данной должности составит 6900 евро в месяц. Сама Илиссон приступит к работе на посту гендиректора департамента 10 августа, а ее полномочия на посту руководителя продлятся до 9 августа 2025 года.