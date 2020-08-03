В Эстонии начал работу департамент с самым высокооплачиваемым руководителем

Основная задача департамента заключается в реализации государственной политики в области образования и молодежной сферы, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Представительства департамента будут работать в Таллинне и Тарту, региональные представительства – по всей стране, как в виде бюро отдела учебного консультирования (центры Rajaleidja), так и в лице работников молодежной сферы.