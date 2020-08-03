Одной из названных в честь большевиков улиц Нарвы могут дать имя Адольфа Теодора Хана

Именем Адольфа Теодора Хана могут назвать одну из двух улиц, которые названы в честь борцов с Эстонской Республикой Анциса Даумана и Альберта-Августа Тийманн, сообщает Rus.ERR со ссылкой на нарвского корреспондента Юрия Николаева.

С предложением переименовать улицу Тиймана или улицу Думана в улицу Адольфа Теодора Хана выступил депутат Нарвского горсобрания от правящей фракции Владимир Бутузов: он не уточняет, какую именно из двух улиц следовало бы назвать в честь первого мэра Нарвы, и считает, что это мог бы решить весь депутатский корпус.

Той же позиции придерживается и председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, которая, однако, сама считает, что назвать в честь Хана можно было бы улицу Тиймана.

1 августа со дня смерти первого мэра Нарвы Адольфа Теодора Хана исполнилось 106 лет.