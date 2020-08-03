Об исторической памяти, Петре I и дне сегодняшнем

В этом смысле развернувшиеся дискуссии об утвержденных Таллинном скульптурных проектах не могут не радовать. Если народу не все равно, как меняется облик города, значит чувство стиля и меры еще не притупилось? Здесь можно вспомнить и другую инициативу, по проекту дорожной развязки Пирита - Нарвское шоссе, когда виадуком предполагалось «закрыть» памятник броненосцу «Русалка». Здравый смысл под натиском критики все-таки восторжествовал, и Ангел, благословляющий Балтийское море, без утрат вписался в формат нового променада с его современным дизайном и ритмом.

В качестве примера удачной организации монументального пространства можно было бы называть «тысячелетний Тарту» (такой эпитет городу дала профессор Тартуского университета Малле Салупере – автор одного из лучших путеводителей по этому городу). Тарту, хоть и является старейшим в Балтийском регионе, остается всегда вечно молодым – не только благодаря студентам, устремляющимся в университет, но и благодаря тем монументальным новациям, которые из года в год дополняют городской ландшафт.

Что важно: памятники из имперского и советского прошлого по большей части бесконфликтно уживаются с современными. Так, выполненный знаменитым российским скульптором XIX века А.М. Опекушиным памятник профессору К.Э. фон Бэру и скульптурная композиция основоположнику Тартуско-Московской семиотической школы Ю.М. Лотману, созданная в 2007 году М. Кармином и А. Лунге, хоть и представляют собой совершенно разные традиции и стили, вызывают яркое эстетическое переживание.

Важно, чтобы памятник мог пробуждать это чувство даже без знания контекста и предыстории. Представим иностранца, далекого от перипетий нашего прошлого или ребенка, который об истории еще ничего не знает. В идеале памятник должен вступать в диалог и с ними.

Как представляется, в этом вопросе Тарту преуспел, установив в 2018 году в заречном парке, прямо у оживленной пешеходной дороги Арочного моста скульптурную композицию Й. Яннсену и Л. Койдуле. Памятник не избежал критики, но, на мой взгляд, достоин высокой оценки. Яннсен изображен сидящим в раздумьях на скамейке под светящимся деревом. Рядом с ним на ту же скамейку может присесть каждый, – места хватит на нескольких человек. Дочь Лидия в образе девочки бежит от отца в другую сторону – по луговым травам. Травы – самые настоящие, высокие и высажены отдельными рядами, так, что создается иллюзия поля.

Предельная близость к повседневным образам, отсутствие традиционной монументальной пафосности и главное – жизненная динамика всей композиции словно стирает какую-либо дистанцию между ними и нами. Каждый сможет найти в этом образе что-то, что будет понятным ему.

Через прикосновение к простому и ясному, ненавязчиво, но уверенно прошлое находит короткий путь к дню сегодняшнему, и что не менее важно – к сердцу. Этот опыт передачи исторической и культурной памяти мог бы быть использован сегодня и в Таллинне, всегда стремившимся попадать в ритм актуального времени.