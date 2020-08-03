Эксперт: надеюсь, на создание вакцины от коронавируса уйдет менее четырех лет

Профессор отмечает, что в мире разрабатывается более 140 вакцин от коронавируса, основанных на различных методиках, из которых пять проходят третью (заключительную) фазу клинических испытаний. По большинству остальных вакцин исследования только начинаются и результаты иммунного ответа и переносимости вакцины будут получены только через три-четыре месяца.

Данные о реальной эффективности вакцин, т.е. их способность предотвращать заболевание COVID-19, будут проанализированы в течение одного-двух лет, т.е. эти результаты можно ожидать не раньше лета 2021 года.

До настоящего времени проведение третьей фазы клинических испытаний затруднял низкий уровень заболеваемости. Эти исследования сейчас проводятся в странах, в которых достигнут пик заболеваемости (США, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия).

Тойво Майметс ФОТО: Sille Annuk

Профессор цитобиологии Тартуского университета Тойво Майметс также не верит в то, что вакцина от коронавируса будет создана в ближайшее время, передает Rus.ERR.

По его словам, на создание вакцины с учетом тщательного тестирования обычно уходит почти 10 лет. Были случаи, когда это удавалось сделать и в более сжатые сроки - за четыре года.

«Конечно же, сегодня мы хотим получить результат еще быстрее, есть надежна на то, что на создание вакцины уйдет меньше четырех лет, но я все-таки не стал бы называть сроки, поскольку все зависит от нынешней, третьей фазы клинических испытаний. Мы должны быть уверены, что вместо пользы не причиним вреда», - сказал Майметс.