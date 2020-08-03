Ирья Лутсар: на вакцину от COVID-19 в ближайшее время рассчитывать не стоит

Профессор отмечает, что в мире разрабатывается более 140 вакцин от коронавируса, основанных на различных методиках, из которых пять проходят третью (заключительную) фазу клинических испытаний. По большинству остальных вакцин исследования только начинаются и результаты иммунного ответа и переносимости вакцины будут получены только через три-четыре месяца.

Данные о реальной эффективности вакцин, т.е. их способность предотвращать заболевание COVID-19, будут проанализированы в течение одного-двух лет, т.е. эти результаты можно ожидать не раньше лета 2021 года.

До настоящего времени проведение третьей фазы клинических испытаний затруднял низкий уровень заболеваемости. Эти исследования сейчас проводятся в странах, в которых достигнут пик заболеваемости (США, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия).