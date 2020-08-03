«Мы просто захлебнемся»: Минздрав Абхазии обеспокоен открытием границы с Россией

Граница между Россией и Абхазией открылась 1 августа. В Москве решение об этом принял оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой после того, как Роспотребнадзор и Минздрав положительно оценили санитарно-эпидемиологическую ситуацию в самопровозглашенной республике. Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил власти РФ, отметив, что открытие границы положительно повлияет на экономическую ситуацию.

В первые сутки границу пересекли более 7,5 тысячи человек: более 5 тысяч - в Абхазию, свыше 2,5 тыс. человек - в Россию. Никаких справок от туристов не требуется. А уже 2 августа в Минздраве республики по инициативе медицинского сообщества состоялось экстренное совещание врачей и членов оперативного штаба по коронавирусу, сообщается в Facebook министерства.

Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария отметил, что еще до открытия границы среди местного населения произошла вспышка COVID-19, ежедневно выявляется по 8-10 заболевших. «И уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто "захлебнемся" и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому либо еще», - выразил опасение замминистра.

По его словам, ранее координационный штаб обсуждал поэтапное открытие границы. Подразумевалось, что при ее пересечении нужно будет предъявить справку об отсутствии коронавируса или «ковид-паспорт». «Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», - сказал Конджария.

Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия высказался за необходимость ограничительных мер на границе по реке Псоу. Главный внештатный терапевт Минздрава Анжела Арчелия, также состоящая в оперштабе, отметила, что, по ее наблюдениям за последними пациентами, вирус стал агрессивнее по течению заболевания: «Состояние инфицированных ухудшается молниеносно».

В связи с этим она предложила ввести более тщательный контроль за пациентами, которые лечатся на дому. В ходе совещания обсуждался план дальнейших действий в связи возможным ростом числа зараженных, чтобы оперативно оказывать помощь пациентам и минимизировать риски для медперсонала. По результатам совещания будет принято обращение к жителям Абхазии.

По данным на 1 августа, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 98 человек. За весь период три пациента умерли, 37 выздоровели. Суточный прирост заболевших по результатам тестирования составил 14 человек.