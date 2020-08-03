У пяти посетителей тартуского бара выявлен коронавирус

Согласно Регистру народонаселения, один положительный тест поступил из Тарту, заражение связано с так называемой Vabank-вспышкой. Всего в Vabank-вспышку попали 29 человек, 17 из них в Тарту, где к настоящему моменту установлено 162 близких контакта.

Помимо прошедшей 18 июля вечеринки в ночном клубе, где находился больной COVID-19 человек, выявлено пять случаев заболевания среди людей, которые 25 июля находились в баре Naiiv (среди зараженных гражданин Финляндии, который позже на родине сдал положительный тест). Департамент здоровья просит всех тех, кто тоже был в этом увеселительном заведении, следить за здоровьем и при возникновении симптомов сразу же обращаться к семейному врачу.

По данным Tartu Postimees, 24 июля бар Naiiv посетил гражданин Финляндии, у которого неделей позже на родине был диагностирован коронавирус. Известно, что сейчас носителями вируса являются также пять его близких людей, которые вместе с ним проводили время в Тарту.

Один из владельцев бара Naiiv Мартин Маатеэ рассказал Tartu Postimees, что к настоящему моменту об опасности проинформированы все сотрудники, которые работали в те выходные. По его словам, они находятся на самоизоляции. «Работники уже полторы недели дома и ни у кого из них до сих пор нет симптомов коронавируса», - отметил он.

По его словам, некоторые сотрудники до сих пор в очереди на сдачу теста на коронавирус. Маатеэ утверждает, что постоянно контактирует со специалистами Департамента здоровья и следует их рекомендациям. Помимо дезинфицирующих средств, бар планирует ввести дополнительные меры безопасности.

«Мы хотим прибегнуть к мерам, которые используют в увеселительных заведениях в Таллинне. Там охранники используют бесконтактный термометр и заполняемость помещения составляет максимум 50 процентов», - объяснил владелец Naiiv.

Он добавил, что, скорее всего, дальше будет открыто помещение Naiiv на свежем воздухе, которое находится на втором этаже.

По состоянию на утро 3 августа, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось пять пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

На сегодняшний день выписано 393 пациента, закончено 380 историй болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 935 человек. Из них истории болезни 1467 пациентов закончены (75,8%), у 468 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

Всего в Эстонии сделано более 120 000 тестов, из них 2080, то 1,7% оказались положительными.

Более подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения SARS-CoV-2 и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди в течение 15 минут находились друг от друга на расстоянии ближе двух метров.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.