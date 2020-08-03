Ломбарды: как-то пришел предприниматель, который с грохотом опустил на прилавок полкило золота

Максимальный срок кредитования – пять недель, дневной процент составляет 0,53%. Это, конечно, очень много, но при сумме в пару, десять и до пары сотен евро, непосильным не является: «Скажем так, что из десяти клиентов четверо отказываются от своих вещей».

И хотя ломбарды – это место обитания бедных работников, по словам Калдама, туда приходят и мелкие предприниматели: «Был и такой случай, когда предприниматель грохнул на прилавок полкило золота и попросил денег». За полкилограмма золота 585 пробы в Luutar можно получить почти 10 000 евро. Больше не получится. «У нас долго был один клиент, – собственник мобильной фирмы – который каждую неделю приходил к нам взять в долг, чтобы выкупить свой товар у поставщиков», - привел пример Калдам.

Он признал, что в этом году бизнес пошел в гору: «Причина даже не в коронавирусе. В действительности еще где-то полгода назад мы видели-чувствовали, что в экономике что-то начало меняться. Что людям стало тяжелее, чем год назад». Он добавил, что каждый месяц добавляется по 300-500 клиентов, что значительно больше, чем в прежние годы. Предприниматель считает, что оборот и прибыль его фирмы должны в этом году увеличиться.

Какова же репутация современных ломбардов? «У людей перед глазами стоит картина из 1990-х годов, когда перед дверями стояли решетки, а за прилавком сидела тетушка. Поэтому я опасаюсь, что слово ломбард не вызывает все же приятных, хороших и теплых ощущений, - ответил Калдам. – Но я надеюсь, что это изменится, особенно если посещать и наши магазины».

Янек Кирьютая считает, что репутация хорошая: «Мы очень много сделали для этого за 20 лет. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы бороться с имуществом, приобретенным незаконно, и его попаданием в ломбарды».

Наживу отнесут скорее дилеру, чем в ломбард

Руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт сказал, что сегодня больше нельзя говорить о ломбардах, как о большой проблеме. Частично благодаря тому, что в Эстонии больше не воруют так много: если в 2015 году произошло 1600 краж из жилых помещений, то в прошлом году их было всего 600.

«Ломбарды использовали для сбыта краденых вещей, главным образом, многие годы назад, - объяснил Кельт. – Сейчас имущественные преступления совершает наркоман, а не профессиональный вор, а незаконно полученное имущество скорее отнесут дилеру, чем в ломбард».

Однако время от времени полиция находит краденные вещи и в ломбардах. В любом случае, ломбарды сотрудничают с полицией, и вещь возвращается к своему владельцу. Келью привел пример и из-за рубежа, где разработаны разные способы, как еще эффективнее предотвращать попадание краденного товара в ломбарды: «Например, в некоторых странах ломбарды вообще не оперируют наличными деньгами, и их невозможно найти в каждом жилом районе».

Для того чтобы содержать в Эстонии ломбард, нужно получить разрешение от полицейского Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. Таких разрешений в Эстонии выдано 114.

«Ломбард должен применять различные меры и, в числе прочего, убедиться, что вещь не была получена преступным путем», - напомнил руководитель бюро Урмас Пай. Поскольку ломбарды торгуют, главным образом, малоценными вещами, а сделки чаще всего меньше 200 евро (с этого предела кража считается уголовно наказуемой – ред.), ломбарды не интересуют людей, которые занимаются отмыванием денег, добавил он.