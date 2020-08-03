Ломбарды: как-то пришел предприниматель, который с грохотом опустил на прилавок полкило золота

В то время, когда рынок переполнен банками и всевозможными предложениями кредитодателей, может возникнуть вопрос, кому еще нужны ломбарды, имеющие сомнительную репутацию? В действительности у эстонских ломбардов по-прежнему полно клиентов, а в последнее время их количество даже увеличилось, пишет Postimees.
«Кредит, начиная с трех евро», - рекламирует себя расположенный в одном из маленьких городков Эстонии ломбард Luutar OÜ. Возникает вопрос - почему? Кто может захотеть получить такой крошечный кредит? И что за эту сумму можно заложить? Чашку кофе, зубную щетку, какую-то книгу?
«Когда мы когда-то начинали, возможности людей были еще меньше. У них в прямом смысле слова не было денег даже на хлеб и молоко. Но, должен признать, что такие кредиты на 3 евро мы особо не выдаем. Порог начинается с 10 евро», - рассуждает работающий на рынке с 2006 года учредитель Luutar OÜ Тармо Калдам.
Средний клиент – мать-одиночка средних лет
И кредит в 10 евро заставляет удивляться: «Да, живущий в центре Таллинна на Торнимяэ человек, который получает зарплату в несколько средних по стране, такого не поймет. Но, например, в Ида-Вирумаа есть много семей, которые знают, о чем идет речь».
И хотя на улицах городов ломбарды не бросаются в глаза так же, как обещающие с помощью рекламы манну небесную фирмы, дающие быстрые кредиты, официально в Эстонии работают больше 100 ломбардов. Крупнейшими из них являются Luutar, у которого имеются 16 представительств, и Incassor, у которого четыре представительства.
Тармо Калдам описывает, что клиентами ломбардов являются пожилые и люди средних лет, причем скорее женщины, чем мужчины. Они живут в маленьких городках Эстонии и зарабатывают меньше среднего, обычно все же существенно меньше: «Для 18-летних эта услуга чужда. Им нужно объяснять разницу с SMS-кредитом, когда пик-пик и деньги пришли. Нужно что-то оставить в залог».
Руководитель Incassor Янек Кирьютая добавил, что его клиентура разная: «Как в аптеке или продуктовом магазине. Среди наших клиентов есть врачи, учителя, рабочие, молодые и старые, пенсионеры, предприниматели, чиновники, богатые и очень бедные».
По его словам, в ломбард люди идут потому, что боятся быстрых кредитов, у которых зачастую чудовищные проценты, а также банков, которые в случае возникновения проблем у клиентов востребуют долги через суд: «Мы этого не делаем, поскольку кредит обеспечен залогом. Поэтому из-за маленького кредита никогда не может возникнуть огромный долг». Вторая причина заключается в том, что получение кредита происходит быстро и конфиденциально: отметка не появляется ни в одном регистре.
Средний размер кредита, о котором просят в Luutar, составляет 35-75 евро. Более двух тысяч евро просят крайне редко. В качестве залога лучше всего подходят золото и серебро, в виде как изделий, так и инвестиционного золота. Также принимаются бытовая техника, мобильные телефоны, игровые консоли и рабочие инструменты. Весь заложенный товар Luutar продает или в своих комиссионных магазинах, или в э-магазине.
Полкило золота на прилавке
Тармо Калдам не хочет рассказывать об этом громко, но владельцу ломбарда лучше всего подошло бы, если человек не успевает или не хочет вернуть деньги, выкупив обратно свой залог. Логика в том, что обычно ломбарды дают клиенту до 65 процентов от реальной стоимости заложенной вещи. Например: если клиент приносит в ломбард телефон, который стоит 1000 евро, максимально он получит в кредит 650 евро. Если человек не может или не хочет выкупать его обратно, хозяин ломбарда продаст телефон и заработает больше, чем при возврате кредита вместе с платой за договор и процентами.
Максимальный срок кредитования – пять недель, дневной процент составляет 0,53%. Это, конечно, очень много, но при сумме в пару, десять и до пары сотен евро, непосильным не является: «Скажем так, что из десяти клиентов четверо отказываются от своих вещей».
И хотя ломбарды – это место обитания бедных работников, по словам Калдама, туда приходят и мелкие предприниматели: «Был и такой случай, когда предприниматель грохнул на прилавок полкило золота и попросил денег». За полкилограмма золота 585 пробы в Luutar можно получить почти 10 000 евро. Больше не получится. «У нас долго был один клиент, – собственник мобильной фирмы – который каждую неделю приходил к нам взять в долг, чтобы выкупить свой товар у поставщиков», - привел пример Калдам.
Он признал, что в этом году бизнес пошел в гору: «Причина даже не в коронавирусе. В действительности еще где-то полгода назад мы видели-чувствовали, что в экономике что-то начало меняться. Что людям стало тяжелее, чем год назад». Он добавил, что каждый месяц добавляется по 300-500 клиентов, что значительно больше, чем в прежние годы. Предприниматель считает, что оборот и прибыль его фирмы должны в этом году увеличиться.
Какова же репутация современных ломбардов? «У людей перед глазами стоит картина из 1990-х годов, когда перед дверями стояли решетки, а за прилавком сидела тетушка. Поэтому я опасаюсь, что слово ломбард не вызывает все же приятных, хороших и теплых ощущений, - ответил Калдам. – Но я надеюсь, что это изменится, особенно если посещать и наши магазины».
Янек Кирьютая считает, что репутация хорошая: «Мы очень много сделали для этого за 20 лет. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы бороться с имуществом, приобретенным незаконно, и его попаданием в ломбарды».
Наживу отнесут скорее дилеру, чем в ломбард
Руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт сказал, что сегодня больше нельзя говорить о ломбардах, как о большой проблеме. Частично благодаря тому, что в Эстонии больше не воруют так много: если в 2015 году произошло 1600 краж из жилых помещений, то в прошлом году их было всего 600.
«Ломбарды использовали для сбыта краденых вещей, главным образом, многие годы назад, - объяснил Кельт. – Сейчас имущественные преступления совершает наркоман, а не профессиональный вор, а незаконно полученное имущество скорее отнесут дилеру, чем в ломбард».
Однако время от времени полиция находит краденные вещи и в ломбардах. В любом случае, ломбарды сотрудничают с полицией, и вещь возвращается к своему владельцу. Келью привел пример и из-за рубежа, где разработаны разные способы, как еще эффективнее предотвращать попадание краденного товара в ломбарды: «Например, в некоторых странах ломбарды вообще не оперируют наличными деньгами, и их невозможно найти в каждом жилом районе».
Для того чтобы содержать в Эстонии ломбард, нужно получить разрешение от полицейского Бюро данных по борьбе с отмыванием денег. Таких разрешений в Эстонии выдано 114.
«Ломбард должен применять различные меры и, в числе прочего, убедиться, что вещь не была получена преступным путем», - напомнил руководитель бюро Урмас Пай. Поскольку ломбарды торгуют, главным образом, малоценными вещами, а сделки чаще всего меньше 200 евро (с этого предела кража считается уголовно наказуемой – ред.), ломбарды не интересуют людей, которые занимаются отмыванием денег, добавил он.