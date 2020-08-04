Поколение флешмоб, или На кого работает Covid-19

Хотя на самом деле мне представляется, что – и это бывает нередко – при всей его поэтичности, название, сравнивающее целую человеческую генерацию с хрупкими кристалликами замерзшей воды, не может считаться удачным, поскольку не отражает в полной мере ни реального содержания ценностных установок, ни личностных качеств, типичных для представителей этой генерации.

Как и обычно в таких случаях, «крестные родители» имели в виду главным образом тех, кто имел удовольствие (или, по мнению других, несчастье) родиться в странах «золотого миллиарда». Тогда как определяющие черты, свойственные им, столь же присущи их сверстникам из «второго» и «третьего» мира. Но без той ранимости и беззащитности (да и то, на мой взгляд, сильно преувеличенных ради красного словца), которые сыграли роль при «крещении».

Что же касается трепетного отношения к душевному комфорту, неприятия грубой силы в любых её проявлениях, как в личных, так и в более масштабных отношениях, включая международные, то еще до Махатмы Ганди непротивление злу насилием проповедовал, как известно, граф Лев Толстой. Да и он был не первым, если вспомнить «того самого малого из Назарета», по выражению Довлатова…

Гадкие лебеди

Насколько я могу судить – не только по литературе, публицистике и более-менее достоверным исследованиям в этой области, но и из личных наблюдений, и из опыта моих друзей и знакомых, – главная отличительная черта этого поколения – крайняя степень личностной обособленности каждого его представителя.

При всей их внешней открытости и общительности, отмечаемых наблюдателями, «снежинки» свято соблюдают свое собственное, индивидуальное, пространство. Они либо сами организуют, как Грета Тунберг, либо с готовностью поддерживают все движения и начинания, направленные на сохранение окружающей среды – как природной, так и социальной, но эта готовность диктуется не какими-то абстрактными соображениями о всеобщем благоденствии и всечеловеческом достоянии, а абсолютно прагматическими мотивами: если непоправимый ущерб будет нанесен всей планете, значит станет плохо конкретно лично мне. И, по-моему, это единственно верный и надежный способ добиться реального положительного результата.

Бессмысленно рассуждать на тему, кто виноват в появлении такого поколения или, напротив, чья в этом заслуга. Просто весь ход истории, всё развитие человеческой цивилизации путем эволюционной селекции логически привело к их возникновению. Доведенные до абсолюта индивидуализм в сочетании с умением понять и принять мнение ближнего, прагматизм без алчности, обостренное чувство справедливости, точное распознавание зла и его неприятие, – всё это и определяет суть «поколения снежинок», оно же «поколение Зет», «дети Сети» и так далее.

Их способ социализации – это дружба в виртуальном пространстве, которая дает практически безграничные возможности поделиться в исповедальной форме самым сокровенным, одновременно сохраняя при этом высшую степень личной неприкосновенности.

С одной стороны, это дает ощущение общности и близости интересов, а с другой – ни к чему особо не обязывает, хотя в случае острой необходимости и может сослужить добрую службу. Одна из высших форм такой социализации – флешмобы, которые могут выглядеть как забавная игра, а могут и заставить содрогнуться: всё зависит от целей и от формы, на которые, в свою очередь, влияет степень заинтересованности участников.

Можно до хрипоты спорить, развитие ли глобальной компьютеризации привело к возникновению «Z-снежинок», или же объективная потребность в них стала условием появление Сети. Так или иначе, эти два фактора взаимосвязаны. И, как бы парадоксально это ни прозвучало, складывается впечатление, что вызванная пандемией Covid-19 необходимость в самоизоляции и работе на удалении способствует ускоренному освоению опыта и внедрению «бесконтактных» методов успешного решения реальных проблем общества, включая экономические и социально-политические. То есть именно тех качеств, которыми хрупкие «снежинки», создающие сообщество индивидуальностей, обладают в наибольшей мере по сравнению с остальными возрастными группами.

…Мне кажется, с максимальной точностью суть детей Миллениума определили, задолго до наступления этой эры, братья Стругацкие в своей книге «Гадкие лебеди»: желание – и умение (!) – исправить все сделанные предыдущими поколениями ошибки, никому при этом не причиняя зла. Бог в помощь!