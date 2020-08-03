Госсуд во вторник рассмотрит реформу накопительной пенсии

29 января Рийгикогу принял закон о пенсионной реформе, в соответствии с которым участие во второй пенсионной ступени или выход из нее стали бы добровольными, а также появилась бы возможность забрать все накопленные во второй ступени деньги.

7 февраля президент Кальюлайд, ссылаясь на шесть нарушений конституции, отказалась провозглашать закон и вернула его в Рийгикогу.

Уже 11 марта Рийгикогу вновь принял закон без изменений, поэтому президент обратилась в Госсуд с просьбой признать закон не соответствующим конституции.

Кальюлайд отметила в своем обращении к Госсуду, что система обязательной накопительной пенсии действует более 17 лет и на данный момент к ней присоединилось более 740 000 человек.

По словам президента, эти люди испытывают основанное на конституции оправданное ожидание, что прежняя пенсионная система будет действовать в их отношении до тех пор, пока она будет им нужна.

«Согласно конституции, главным принципом эстонского права является принцип оправданных ожиданий. Согласно этому принципу, каждый имеет право действовать в соответствии с разумным ожиданием, что действующий закон останется в силе», - отметила Кальюлайд.

По словам Кальюлайд, каждый должен иметь возможность пользоваться предоставленными законом правами и свободами как минимум в течение указанного законом срока. «Поправка к закону не должна нарушать обещание, данное субъектам права. Право людей получать пенсию посредством установленной государством пенсионной системы защищено также приведенным в статье 32 конституции основным имущественным правом», - пояснила она.

По словам президента, в данном случае реформа обязательной накопительной пенсии дает людям, у которых пока нет права на обязательную накопительную пенсию, право требовать возврата всех паев, выплаты соответствующей им суммы и свободного пользования ей.

«Это фактически означает, что после вступления в силу закона об изменении закона о накопительных пенсиях и других связанных с этим законов накопление обязательной накопительной пенсии больше не будет обязательным и прежняя пенсионная система прекратит целесообразную работу», - сказала она.