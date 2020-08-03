Инфантино останется у руля ФИФА на период уголовного расследования его деятельности

"Президент ФИФА продолжит полностью осуществлять свои функции и выполнять свои обязанности, он продолжит сотрудничать с властями Швейцарии", - говорится в заявлении ФИФА, распространенном в воскресенье в Женеве.

30 июля швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательств в отношении Инфантино, а также недавно подавшего в отставку федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера. Их обвиняют в проведении неофициальных и даже тайных встреч на фоне разбирательств, которые вела прокуратура в отношении федерации футбола. Лаубера уличили в том, что тот ходе внутреннего расследования не сообщил правду о своих контактах с Инфантино, чем грубо нарушил служебные обязанности.

В ФИФА отмечают, что не было и нет абсолютно никакой причины возбуждать какое-либо расследование, поскольку ничего криминального не произошло. Встречи Инфантино с Лаубером не были незаконными и выглядели совершенно логично на фоне проводимых прокуратурой расследований в отношении футбольной организации. Целью таких встреч всегда была помощь в расследовании.

В федерации категорически отрицают предположения о том, что Инфантино, который на момент первой встречи с Лаубером был президентом всего 24 дня, мог оказывать какое-либо ненадлежащее влияние на федерального прокурора Швейцарии. А спецпрокурор Стефан Келлер, возбудивший уголовное расследование в отношении Инфантино, не представил для оного серьезных оснований.