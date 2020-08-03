Польша оштрафовала "Газпром" на 50 млн за нежелание сотрудничать по делу "Северного потока - 2"

Наложение штрафа на "Газпром" связано с проводимым расследованием, касающимся создания консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток - 2" без необходимого (как считает польский регулятор) на то согласия UOKiK.

UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

"В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", - сетует польское ведомство.

В начале года UOKiK потребовал от "Газпрома" предоставить контракты, заключенные Nord Stream 2 AG с остальными компаниями, финансирующими строительство газопровода, договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа.

UOKiK полагает, что о нежелании "Газпрома" приставлять информацию говорит и тот факт, что он не обратился в Минэнерго РФ за разрешением на ее предоставление польским властям.

Сам же "Газпром" в квартальном отчете информирует, что в ответ на два январских запроса UOKiK 23 марта ответил ведомству с запросом предоставления дополнительного обоснования для предоставления запрашиваемых информации и документов.

Ранее UOKiK оштрафовал по аналогичному поводу французскую Engie - на 172 млн злотых (40 млн евро). При этом польская сторона уверяет, что остальные четыре компании сотрудничают и передают документы и информацию, которые запрашивает UOKiK.

"Поведение "Газпрома", несомненно, осложнило наше расследование. Но российской компании не удалось его заблокировать. У нас достаточно доказательств и мы завершаем их анализ. Это означает, что мы все ближе и ближе к завершению прецедентного разбирательства по делу создания консорциума, ответственного за финансирование газопровода "Северный поток- 2" без согласия председателя UOKiK", - приведен в релизе комментарий председатель ведомства Томаша Хрустны.

"За нарушение запрета на концентрацию без согласия UOKiK грозит штраф в размере до 10% годового оборота. Кроме того, если концентрация была проведена, а восстановление конкуренции на рынке не представляется возможным, UOKiK может предписать продажу полностью или частично имущества компании, ее акций или долевых частей, обеспечивающих контроль над ней, а также роспуска структуры, над которой компании осуществляют совместный контроль", - грозится регулятор.

Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта "Северный поток - 2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в том же году направил UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский антимонопольный орган придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 г. финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

Ранее UOKiK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток - 2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. Из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока - 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.