Пн, 3.08.2020
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Женская сборная Эстонии по волейболу трижды за неделю сыграет с Латвией

Женская сборная по волейболу.

ФОТО: Meelis Meilbaum

На этой неделе женская сборная Эстонии по волейболу проведет три контрольных спарринга против национальной команды Латвии, пишет Rus.ERR.

Поединки пройдут в Пайде 4, 5 и 6 августа, сообщает пресс-служба Союза волейбола Эстонии. Все три игры будут открытыми для зрителей, а вход бесплатный.

Встречи с южными соседями пропустят капитан сборной Эстонии Юлия Мыннакмяэ и Ханна Паюла. 

Матчи с Латвией станут последними для сборной Эстонии этим летом, поскольку первоначально запланированные на конец августа отборочные встречи чемпионата Европы были перенесены на январь следующего года.

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