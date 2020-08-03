Женская сборная Эстонии по волейболу трижды за неделю сыграет с Латвией

На этой неделе женская сборная Эстонии по волейболу проведет три контрольных спарринга против национальной команды Латвии, пишет Rus.ERR.
Поединки пройдут в Пайде 4, 5 и 6 августа, сообщает пресс-служба Союза волейбола Эстонии. Все три игры будут открытыми для зрителей, а вход бесплатный.
Встречи с южными соседями пропустят капитан сборной Эстонии Юлия Мыннакмяэ и Ханна Паюла.
Матчи с Латвией станут последними для сборной Эстонии этим летом, поскольку первоначально запланированные на конец августа отборочные встречи чемпионата Европы были перенесены на январь следующего года.
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