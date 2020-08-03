Пн, 3.08.2020
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  • Стильно, смело, современно: в Каламая ищет нового владельца прекрасная трехкомнатная квартира

Фото ⟩ Стильно, смело, современно: в Каламая ищет нового владельца прекрасная трехкомнатная квартира

Korter Põhja-Tallinnas.

ФОТО: City24

В Каламая ищет нового владельца стильная квартира.

Трехкомнатная квартира расположена в построенном в 1951 году доме. Дом на улице Яху полностью отремонтирован: поменяна крыша, реновирован фасад и подъезды, обновлена система электричества и отопления.

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: City24

Уютная и просторная квартира имеет высокие потолки и интересные интерьерные решения. Последние работы по обновлению проводились в ней в 2014 году, когда была заменена электрическая система и установлен новый газовый котел. В интерьере использованы только натуральные материалы. Даже старые каменные стены очищены и покрыты известковой штукатуркой.

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: City24

В цену входит кухонная мебель вместе с техникой, остальная мебель по договоренности. К квартире, которая продается за 180 000 евро, прилагается гаражный бокс.

Квартира в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: City24

Подробнее с этим предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24.

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