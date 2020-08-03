Полиция не будет предупреждать о мобильных камерах

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, город принял это решение в сотрудничестве с полицией. «Наша общая цель – больше дисциплинировать водителей, гоняющих по улицам, и сделать городскую среду еще более безопасной», - сказал мэр города.

Майор полиции Оттомар Вирк отметил, что прежде всего это служит напоминанием для тех, кто въезжает с шоссе в город, чтобы они скорректировали свою скорость сообразно предельной разрешенной скорости.

Пусть привыкают

В дальнейшем водители должны будут привыкнуть, что перед мобильной камерой не обязательно будет стоять предупреждающий знак. «До сих пор мы использовали предупреждающие знаки, чтобы водители смогли привыкнуть к наличию мобильных камер», - сказал Вирк, добавив, что в действительности устанавливать этот знак необязательно.

«Если мы будем предупреждать водителей, то те, кто едут быстрее разрешенного, будут сбрасывать скорость лишь перед камерой, а после нее продолжат вести себя опасно», - сказал он. Опыт полиции по успокоению движения показал, что открытые измерения скорости недостаточно эффективны в отношении тех водителей, которые превышают скорость систематически и значительно. «Увы, есть водители, которые ведут себя уважительно к другим и едут с разрешенной скоростью лишь тогда, когда чувствуют непосредственный риск, что попадутся», - пояснил необходимость информационных табло старший комиссар Тартуской патрульной службы Янек Сарапуу.

Профилактика прежде всего

По словам старшего комиссара, число превышений скорости в первом полугодии выросло и в городе Тарту, и в уезде. «Мы хотим прежде всего предотвратить более серьезные последствия, которые обычно возникают из-за большой скорости движения. Также мы хотим перед предстоящим началом учебного года приучить водителей считаться с другими участниками движения и защитить всех остальных, законопослушных участников», - пояснил старший комиссар.