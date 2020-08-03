Пн, 3.08.2020
С большим усердием готовится почва для таких изменений, при которых хозяином вашего тела может стать кто-то другой. Маари Пыйм
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  • Полиция: увидев этого мужчину, не оставляйте его одного и сразу же звоните по номеру 112

Полиция: увидев этого мужчину, не оставляйте его одного и сразу же звоните по номеру 112

Пропавший Андрес.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Мужчину, который в конце июля ушел из дома призрения, в воскресенье вечером видели в поселке Канепи. Полиция просит, чтобы люди, заметившие разыскиваемого, оставались с ним до прибытия помощи.

В полицию сообщили, что Андреса, который 30 июля ушел из дома призрения, поздно вечером в воскресенье могли видеть в поселке Канепи, но к тому времени, когда полиция прибыла на место событий, его уже там не было, сообщила Лыунаская префектура.

Полиция просит людей, заметивших Андреса, немедленно сообщить об этом по номеру 112 и по возможности проследить за направлением его движения, последовать за ним и остановить его, пока полиция не прибудет на место.

Андрес

ФОТО: PPA

До сих пор в полицию поступали сообщения, что мужчину видели в последние дни в Пыльвамаа и Валгамаа. Несмотря на масштабные поиски, мужчину не нашли. Он движется бесцельно, в среднем проходя за сутки около десятка километров. Поэтому зона поисков постоянно меняется.

Мужчина одет в ярко-синий спортивный джемпер, синие джинсы и шлепанцы. Он быстро ходит мелкими шагами, руки у него, как правило, прижаты к бокам.

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