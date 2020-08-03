Журналист Yle: Урмас Рейнсалу представляет для внешней политики Эстонии куда большую проблему, чем EKRE

По словам 66-летнего Тийдо, решившего раньше срока покинуть занимаемую им должность, причин для ухода было две: возраст и разногласия с нынешним эстонским правительством. По его словам, высказывание входящей в правящую коалицию партии EKRE негативно сказались на отношениях Эстонии и Финляндии.

В своем комментарии Антелл также упомянул, что, несмотря на евроскептическую риторику, влияние EKRE на внешнюю политику Эстонии было маргинальным. В качестве примера он привел тот факт, что портфели министра обороны и иностранных дел находятся в руках партии «Отечество». «Даже министр обороны Юри Луйк говорил, что принял предложение занять министерское кресло против своей воли, чтобы не навредить оборонной политике страны», - пишет он.

«Многие известные дипломаты, политики и чиновники, отвечающие за отношения между Эстонией и Финляндией, знают об этом. EKRE на оказала ощутимого влияния на внешнюю политику Эстонии, Евросоюза или Финляндии», - считает Антелл.

Журналист, напротив, отметил, что куда более серьезной проблемой для Эстонии была не партия EKRE, а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. «Некоторые дипломаты, эксперты и чиновники говорили, что во время публичных выступлений он склонен попадать впросак», - сказал Антелл, а также пояснил, что Рейнсалу свойственно преувеличивать итоги тех или иных международных встреч. «Косвенно это значит, что периодически деятельность коллег из других стран выглядит менее значимой. Разумеется, по сравнению с тем, о чем предупредил Тийдо, это является несущественной проблемой», - сообщил он.