Министерство социальных дел советует отменить все крупные мероприятия

«Выходя из кризиса, правительство отказывается от ограничений шаг за шагом, поскольку прежде это позволяла эпидемиологическая ситуация в Эстонии, в том числе, и в Тарту. Мы все хотели как можно быстрее восстановить нашу повседневную жизнь», - сказала Postimees руководитель отдела народного здоровья Министерства социальных дел Хели Лаарманн.

Она напомнила, что до конца прошлой недели уровень заболеваемости Covid-19 был низким и тон в основном задавали ввозимые в страну случаи: «С середины июля благодаря хорошей эпидемиологической обстановке можно было проводить общественные мероприятия в закрытых помещениях при заполняемости на 50 процентов и максимально с 1500 участников. На улице участвовать в мероприятии могли даже до 2000 человек».

По ее оценке, все же нужно помнить, что риск распространения Covid-19 очень велик именно на крупных мероприятиях и в закрытых помещениях и, конечно же, риск еще больше увеличивает продажа и потребление алкоголя в местах проведения праздников, прежде всего, в локациях, местах общепита, ночных клубах и местах проведения концертов, где жизнь кипит до поздней ночи или даже до утра.

Организаторы могли бы подумать об отмене крупных мероприятий

Рост числа зараженных огорчает Министерство социальных дел, но, как заверили специалисты, Департамент здоровья интенсивно занимается тем, чтобы обуздать разрастание очагов распространения болезни в Тартуском уезде.

«Мы просим всех организаторов праздников, концертов, чтобы они взвесили отмену хотя бы тех мероприятий, которые запланированы на ближайшие две недели, максимально сократили количество участников и очень тщательно продумали обеспечение размещения и гигиены гостей, в том числе доступность дезинфицирующих средств в зоне проведения мероприятия или помещений, как на входе, так и на выходе», - напомнила Лаарманн об ответственности организаторов.

По ее словам, люди и сами должны оценить, есть ли у них симптомы, которые могут указывать на заболевание Covid-19 (усталость, насморк, заложенность носа, головная боль, воспаление глаз, першение в горле, пропажа ощущения вкуса, боль в суставах), а также подумать, есть ли смысл идти в ближайшие недели на какое-то крупное мероприятие или праздник: «Подумайте, пожалуйста, о возможном риске того, что вы принесете инфекцию с праздника домой».

Департамент планирует контрольные рейды с полицией

На вопрос, будет ли Департамент здоровья проводить проверку исполнения требования размещения на развлекательных мероприятиях, Лаарманн ответила, что вместе с полицией департамент может организовать контрольные рейды: «Но трудно себе представить, что они будут проверять каждый праздник или мероприятие. Нужна ответственность организаторов мероприятий, чтобы нам не пришлось вновь вводить ограничения».