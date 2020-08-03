Пн, 3.08.2020
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Таллиннский "Калев" возглавил бывший главный тренер "Транса"

Дмитрий Калашников.

ФОТО: Erakogu

Бывший латвийский наставник нарвского "Транса" и "Курессааре" Дмитрий Калашаников приступил к работе на посту помощника главного тренера таллиннского "Калева", пишет Rus.ERR со ссылкой на сайт клуба.

"Впереди трудная задача сохранить команду в высшей лиге, но я думаю, что мы к этому готовы. Клуб с таким количеством молодых игроков заслуживает места в элите", - заявил 36-летний Калашников.

После 15 туров команда "Калева" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

С января по апрель 2019 года Дмитрий Калашников работал главным тренером нарвского "Транса", а с августа и до конца предыдущего чемпионата возглавлял "Курессааре".

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