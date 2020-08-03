Таллиннский "Калев" возглавил бывший главный тренер "Транса"

Бывший латвийский наставник нарвского "Транса" и "Курессааре" Дмитрий Калашаников приступил к работе на посту помощника главного тренера таллиннского "Калева", пишет Rus.ERR со ссылкой на сайт клуба.
"Впереди трудная задача сохранить команду в высшей лиге, но я думаю, что мы к этому готовы. Клуб с таким количеством молодых игроков заслуживает места в элите", - заявил 36-летний Калашников.
После 15 туров команда "Калева" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
С января по апрель 2019 года Дмитрий Калашников работал главным тренером нарвского "Транса", а с августа и до конца предыдущего чемпионата возглавлял "Курессааре".