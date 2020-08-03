Число заражений коронавирусом в Бельгии выросло почти на 70%

Это означает рост на 68% по сравнению с предыдущей неделей.

Общее число заболевших в стране COVID-19 теперь составляет 69 тыс. 849.

По данным Sciensano, в провинции Антверпен по-прежнему диагностируется наибольшее число заражений коронавирусом. Следом идут Брюссель и Льеж, где число заразившихся на 100 тыс. населения в неделю достигло соответственно 28,8 и 27,1 случая.

В провинциях Эно и Намюр, ранее считавшихся относительно благополучными по эпидемиологической обстановке, за минувшую неделю отмечено резкое возрастание заболеваний коронавирусом.

Число госпитализаций в Бельгии с COVID-19 нарастает в среднем по 24,4 в день. Это означает рост на 60% по сравнению с предыдущей неделей.

Среднее количество летальных исходов составляет 2,7 в день. С начала эпидемии в стране умерли от заражения коронавирусом 9845 человек.

В интервью газете Het Laatste Nieuws в понедельник руководитель службы приемного покоя антверпенского госпиталя Мидделхейм Ян Стробантс так прокомментировал ситуацию: "Первая волна была более взрывной, но также и более ограниченной. Теперь вирус распространился постепенно, но шире".