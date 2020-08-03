Жительница Эстонии с трудом держалась на ногах, но села за руль

Первый случай произошел в четверг, 30 июля, примерно в 22:00. В Саку охранник из патруля G4S заметил на Таллиннском шоссе серый автомобиль Saab, манера езды которого вызывала подозрения: машина приближалась то к одной обочине, то к другой, остановилась на круговом перекрестке и поехала на парковку магазина. «На парковке она задела бордюр. В это время из магазина еще выходили последние посетители», – описал ситуацию охранник.

Он сообщил об инциденте в полицию и заблокировал машину патрульным автомобилем так, чтобы находившаяся за рулем Saab женщина не смогла уехать задним ходом. «Она хотела выехать задним ходом, но этому удалось воспрепятствовать. Я распахнул дверь, поставил машину на ручной тормоз и забрал ключи», – рассказал сотрудник охранной фирмы.

Находившаяся за рулем женщина средних лет попыталась оказать сопротивление, но несмотря на это охраннику удалось держать при себе ключи от Saab до прибытия полиции. Водитель с трудом держалась на ногах, ее речь была несвязной. Прибывшие через пару минут полицейские зафиксировали у нее тяжелую степень опьянения. Нарушительницу задержали и доставили в полицейский участок.

Аналогичный случай произошел в пятницу, 31 июля, примерно в 17:00 в Пыльва, когда инкассатор G4S, у которого в это время был перерыв, заметил, как из магазина выходит мужчина с явными признаками опьянения. На глазах у сотрудника G4S он уронил и разбил вдребезги бутылку игристого вина, после чего сел за руль синего автомобиля Škoda.

«Я позвонил на 112 и поехал за этой машиной, – рассказал инкассатор. – Водитель заехал на находящуюся поблизости заправку, чтобы заправить автомобиль». Работник G4S воспользовался ситуацией. Когда водитель вышел из своего транспортного средства, охранник вынул ключ из замка зажигания Škoda и вызвал на подмогу патруль G4S.

Водитель Škoda пытался убедить инкассатора, что он трезв, но его шаткая походка и неадекватное поведение дали внимательному инкассатору повод усомниться в правдивости слов мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у водителя Škoda степень опьянения, наказываемую в уголовном порядке, поэтому мужчина был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления и доставлен в арестный дом.

По словам майора полиции из Лыунаской префектуры Арво Турба, население почти каждый день сообщает об опасных для других участников дорожного движения водителях, и полиция искренне благодарит всех за сотрудничество и стремление сообща повысить безопасность движения.