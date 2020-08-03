Пн, 3.08.2020
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Курессаареская больница и дом попечения вновь вводят запрет на посещение

Курессаареская больница. Covid-отделение.

ФОТО: Sander Ilvest

Курессаареская больница сообщила, что с завтрашнего дня из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в Эстонии вновь вводит запрет на посещение больных и обитателей дома попечения, пишет Postimees.

По словам представителей больницы, по договоренности с лечащим отделением при наличии весомых причин больных можно будет навестить, если у посетителя нет признаков заболевания.

Посещение разрешено, если посетитель здоров, а у пациента или членов его семьи в течение последних 14 дней не было контактов с каким-то зараженным; если у пациента нет респираторного заболевания и температуры выше 37,5 градусов; и если пациент или кто-то из членов его семьи в течение последних двух недель не находились в стране с высокой заболеваемостью.

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