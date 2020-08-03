Пн, 3.08.2020
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В Таллинне участились кражи велосипедов

Велосипеды.

ФОТО: Martin Ilustrumm

По сообщению Пыхьяской префектуры, в этом году в Таллинне участились кражи велосипедов.

Если в прошлом году за период с января по июль в столице украли 135 велосипедов, то в этом году 160. 

«Больше всего велосипедов крадут из легкодоступных мест. Излюбленные места воров — лестничные клетки и коридоры, а также площадки перед торговыми центрами», - говорится в сообщении Пыхьяской префектуры.

О краже велосипеда обязательно нужно сообщать полиции. «На складах полиции стоит множество велосипедов, которые с грустью ждут своих владельцев. Проверьте, возможно, вы найдете свой велосипед здесь: https://www2.politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed», - сообщили в префектуре.

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