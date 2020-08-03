В Таллинне участились кражи велосипедов

Если в прошлом году за период с января по июль в столице украли 135 велосипедов, то в этом году 160.

«Больше всего велосипедов крадут из легкодоступных мест. Излюбленные места воров — лестничные клетки и коридоры, а также площадки перед торговыми центрами», - говорится в сообщении Пыхьяской префектуры.

О краже велосипеда обязательно нужно сообщать полиции. «На складах полиции стоит множество велосипедов, которые с грустью ждут своих владельцев. Проверьте, возможно, вы найдете свой велосипед здесь: https://www2.politsei.ee/et/politsei-palub-abi/leitud-esemed», - сообщили в префектуре.