Сестры Хачатурян. ФОТО: Sergei Karpukhin/Sergei Karpukhin/TASS

Дело двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, суд рассмотрит с участием коллегии присяжных. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов. Третью сестру в закрытом режиме будет судить Бутырский суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных», - сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.

Адвокат Алексей Липцер уточнил, что отбор присяжных начнется 31 августа и будет проходить в открытом режиме - участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить. Всего в коллегии должно быть восемь основных и несколько запасных присяжных - их выберут из явившихся в суд кандидатов.

Старшим сестрам - Крестине и Ангелине - по обвинению в убийстве по предварительному сговору грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

Младшую сестру Марию будут судить отдельно - эксперты признали, что в момент убийства она была в невменяемом состоянии и не могла нести ответственность за свои действия. Ее дело начнут рассматривать в Бутырском суде Москвы 10 августа. Девушку могут отправить на принудительное лечение.

На предыдущем заседании в Мосгорсуде потерпевшая сторона просила вернуть дело в прокуратуру, чтобы проверить, не было ли у обвиняемых корыстных мотивов. В понедельник суд это ходатайство отклонил.

Дело сестер Хачатурян

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве мужчины были задержаны трое его дочерей - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Во время первого допроса, проходившего без адвоката, сестры дали признательные показания. Они рассказали, что поводом для убийства стали «личные неприязненные отношения» с отцом, который годами над ними издевался. В день убийства, по словам сестер, отец наказывал их за беспорядок, по очереди вызывая к себе в комнату и распыляя в лицо перцовый баллончик.

В августе 2018 года сестер отправили в СИЗО, однако через два месяца суд изменил меру пресечения на «запрет определенных действий» - они не могут выходить из дома после девяти вечера, пользоваться средствами связи и видеться друг с другом.

Адвокаты сестер настаивали на том, что свои действия девушки совершили спонтанно, в рамках необходимой самообороны, защищаясь от насилия со стороны отца. Однако следствие пришло к выводу, что сестры совершили преступление по предварительному сговору из-за личной неприязни к отцу.

Летом прошлого года сестрам предъявили обвинение в окончательной редакции по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 13 июля 2020 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.

Обвинение считает, что, дождавшись, пока отец уснет, все три девушки нанесли отцу увечья заранее заготовленными предметами: Ангелина - молотком, Мария - охотничьим ножом, а Крестина распыляла отцу в лицо газ из перцового баллончика, помешав ему таким образом сопротивляться.