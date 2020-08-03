Керсти Кальюлайд против массовых мероприятий: сейчас это опасно!

По словам Кальюлайд, в течение чрезвычайного положения она каждую неделю могла проводить по два урока обществоведения, где она обсуждала с молодежью выводы, которые можно извлечь из коронакризиса. «Это может прозвучать пустыми словами, но от каждого из нас зависит будущее Эстонии. Те поколения, которые сейчас молоды, и мы, старшие поколения, можем извлечь очень важный для жизни урок. Если обычно через много лет выясняется, какой была сумма всех наших поступков, то сейчас это выясняется за две недели. Мы постоянно можем смотреть в зеркало: как мы справились две недели назад», - сказала президент в интервью газете.

«К сожалению, это заболевание может очень быстро вновь начать распространяться, если мы не будем оставаться дома при появлении симптомов и не будем тестироваться. Причем до тех пор, пока не поступили результаты теста, вы не получаете дополнительное время на то, чтобы бегать по городу и встречаться с друзьями и знакомыми. Это то время, которое нужно провести в одиночестве. Все мы ценим свою свободу, это так по-человечески. Но наши свободы не придется ограничивать, если мы будем вести себя разумно, руководствуясь тем, что мы сейчас знаем об этом вирусе. А мы знаем гораздо больше, чем знали весной», - сказала Кальюлайд.

По ее словам, она сейчас крайне отрицательно относится к массовым мероприятиям из-за угрозы вируса. «Концерт можно послушать и в своей компании, сохраняя дистанцию от остальных. Я точно не готова пойти к сцене, прыгать там, петь и пританцовывать. Эти мероприятия доставили бы всем больше радости, если бы участники вели себя разумно и помнили, что среди нас может находиться кто-то, кто, сам того не зная, уже носит этот вирус. Ведь известно, что пение в тесной компании, ночные клубы, групповые тренировки — это одни из самых опасных мест с точки зрения распространения этой инфекции. Концертом можно наслаждаться спокойно, а ночной клуб — это не первичная потребность. Мы могли бы подумать, прежде чем участвовать в мероприятиях, подвергающих нас и остальных опасности», - сказала Кальюлайд.