Пн, 3.08.2020
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  • Штангистку заподозрили в приеме допинга спустя пять лет после сдачи пробы

Штангистку заподозрили в приеме допинга спустя пять лет после сдачи пробы

Typical: Katarzyna Kraska, POL, during 2017 European Weightlifting Championships -58kg in Split; 03/04/2017 - Typical Katarzyna Kraska POL during 2017 European Weightlifting Championships 58kg in Split 03 04 2017

ФОТО: Schreyer/imago/Schreyer

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила россиянку Татьяну Алееву по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В ее допинг-пробе обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона, сообщает Newsru.

Как отмечает пресс-служба организации, если будет установлено, что спортсменка не нарушала антидопинговых правил, то соответствующее решение будет опубликовано.

29-летняя Татьяна Алеева является серебряным призером чемпионатов Европы 2017 и 2019 годов и чемпионатов России 2011, 2016 и 2017 годов.

Как уточнил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, Алееву отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории, которую Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вывезло из России в начале января 2019 года.

"Речь идет о допинг-пробе Алеевой, взятой в 2015 году, - сказал Агапитов. - Все это было при прежнем руководстве федерации. Сейчас в Лозанне идет перепроверка проб московской антидопинговой лаборатории, которые были вывезены в прошлом году. Проба Алеевой в их числе".

"Алеева входила в предварительный список участниц чемпионата России, который должен скоро стартовать в Грозном, но, согласно антидопинговым правилам, теперь она не сможет выступать на соревнованиях, пока не будет вынесено окончательное решение", - заключил глава ФТАР.

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