Мадис Вассер: конец сланцевой энергетики

Читая между строк, однако, можно догадаться, что сектор вымирает – одной из причин отказа от плана завода предварительной очистки Eesti Energia назвали решение не запрашивать у государства еще большей поддержки, чем до этого. Это указывает на высокую вероятность того, что согласно современным прогнозам субсидии, выделенные из денег налогоплательщиков, в конце концов, ушли бы в черную дыру.

Новые заводы сланцевой промышленности являются не гарантией энергетической безопасности Эстонии, а попыткой удержать местное сообщество еще на несколько десятков лет в заложниках сланцевой промышленности. Однако эта схема рискованна, поскольку быстро меняются наши знания о действительном масштабе экологических проблем, а также правовое пространство и, следовательно, рынок. В настоящее время даже самый наивный министр не может дать полной гарантии рентабельности предприятий сланцевой промышленности в перспективе тридцати лет.

Хотя Европейская комиссия разработала действенные методы помощи для переходного периода именно для решения подобных региональных проблем, политические решения эстонского правительства значительно снижают наши шансы получить эту поддержку. Недавно на заседании Европейского совета был представлен бюджет на следующие семь лет; в заседании также принял участие премьер-министр Юри Ратас. Из окончательного решения заседания помимо всего прочего следует, что государства, которые отклоняются от принципов Парижского климатического соглашения, получат лишь 50 процентов полагающейся поддержки на время переходного периода. Главная цель этого пункта – оказать давление на Польшу и ее угольную промышленность. Эстония также выразила поддержку плана достижения климатической нейтральности. Однако пока не совсем понятно, как наши союзники относятся к нашей нынешней стратегии, когда выбор падает не на переход от сланцевой промышленности к экономике с низким углеродным следом, а на экспорт продуктов данного сектора с сохранением такого же высокого уровня выбросов углекислого газа.

Правительство вправе решать, когда именно стоит отказаться от сланцевой энергетики. Как свежий анализ зарубежной практики от центра политических исследований Praxis, так и теоретическая работа исследователей Тартуского университета показали, что этот шаг неизбежен. Например, можно задаться целью прекратить использование сланцевой энергии к 2035 году. Данное решение даст индустрии четкие временные рамки, чтобы завершить текущие проекты и избежать инвестиций в новые заводы, поскольку они не успеют окупиться.

Местные самоуправления начнут работу над более серьезной диверсификацией экономики, а члены местных общин будут иметь более четкое представление о новых возможных рабочих местах. Это облегчило бы текущую ситуацию, когда целый уезд живет в незнании будущих перспектив и ожидании результатов исследования рентабельности очередного сланцеперерабатывающего завода.