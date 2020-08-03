Мадис Вассер: конец сланцевой энергетики

Необходимо установить конкретные сроки для отказа от сланцевой промышленности, пишет в Postimees эксперт по защите интересов Движения эстонских зеленых Мадис Вассер.
Три недели назад Eesti Energia и Viru Keemia Grupp опубликовали долгожданное подтверждение того факта, что в современном мире неразумно строить завод предварительной очистки сланцевого масла. Однако данное решение обосновано не беспокойством крупных предприятий об окружающей среде, оно продиктовано чисто коммерческими соображениями – вместо большой и дорогостоящей очистной установки были найдены «другие методы», благодаря которым сланцевое масло, не соответствующее действующим нормам качества, удастся все-таки протолкнуть на рынок. Какие это методы – останется специфичной для сектора коммерческой тайной. Тут мы можем только строить догадки, послужила ли решением найденная в законе лазейка, разбавление топлива или экспорт дешевого сырья на какой-то другой очистной завод за пределами Эстонии. Однако этот план все равно по многим причинам ненадежен.
Стоит заметить, что планируемый завод предварительной очистки и новый завод по производству сланцевого масла от Eesti Energia, который уже строится, - это два разных объекта. Первый проект теперь отложен, а работа над вторым идет полным ходом. Таким образом, последняя новость – не большая победа для защитников окружающей среды, так как завод предварительной очистки в любом случае был плодом фантазии определенного круга. Однако завод по производству сланцевого масла, который в процессе добычи полезных ископаемых и дальнейшего производства будет загрязнять воздух, грунтовую воду и в целом пагубно влиять на климат, все еще остается на повестке дня.
В свете новых «уловок», открытых промышленностью, вполне можно ожидать, что будут еще вторые, третьи и четвертые заводы. Хотя правительство практически наплевало на Парижское соглашение по климату, такие разработки все еще ведутся. Идет судебное разбирательство против разрешения на строительство первого нового завода по производству сланцевого масла, и в ходе народной инициативы была собрана необходимая тысяча подписей для отзыва разрешения на строительство. Это повод для беспокойства сторонников завода, поскольку проект нельзя откладывать: с каждым днем снижается вероятность, что проект принесет прибыль.
Из обнародованного в издании Äripäev скрываемого бизнес-плана явно следует, что для предприятия важно избавиться от оценок влияния на окружающую среду и в первый же год после запуска завода произвести максимальное количество выбросов, чтобы в дальнейшем при формальном выполнении экологических требований квота на выбросы углерода, рассчитанная на той основе, уменьшалась как можно более безболезненно для бизнеса.
Представители сектора часто оправдывают производство сланцевого масла прогнозами о росте спроса на жидкое топливо, по меньшей мере, до 2040 года и сохранении экономически выгодных цен до 2030 года. Конечно, в какой-то момент такие прогнозы соответствовали действительности. Однако каковы тенденции сейчас, после того, как цена на нефть в США опустилась ниже исторического минимума, а мир еще не оправился от кризиса, вызванного коронавирусом? Я не знаю, и у меня нет лишних 9200 евро, чтобы, например, приобретать соответствующую ежемесячную услугу в Международном энергетическом агентстве. Eesti Energia безусловно обладает этой информацией, которая, однако, рисует не самые коммерчески выгодные перспективы для сланцевой промышленности, поэтому публично обнародованы только подходящие прогнозы.
Читая между строк, однако, можно догадаться, что сектор вымирает – одной из причин отказа от плана завода предварительной очистки Eesti Energia назвали решение не запрашивать у государства еще большей поддержки, чем до этого. Это указывает на высокую вероятность того, что согласно современным прогнозам субсидии, выделенные из денег налогоплательщиков, в конце концов, ушли бы в черную дыру.
Новые заводы сланцевой промышленности являются не гарантией энергетической безопасности Эстонии, а попыткой удержать местное сообщество еще на несколько десятков лет в заложниках сланцевой промышленности. Однако эта схема рискованна, поскольку быстро меняются наши знания о действительном масштабе экологических проблем, а также правовое пространство и, следовательно, рынок. В настоящее время даже самый наивный министр не может дать полной гарантии рентабельности предприятий сланцевой промышленности в перспективе тридцати лет.
Хотя Европейская комиссия разработала действенные методы помощи для переходного периода именно для решения подобных региональных проблем, политические решения эстонского правительства значительно снижают наши шансы получить эту поддержку. Недавно на заседании Европейского совета был представлен бюджет на следующие семь лет; в заседании также принял участие премьер-министр Юри Ратас. Из окончательного решения заседания помимо всего прочего следует, что государства, которые отклоняются от принципов Парижского климатического соглашения, получат лишь 50 процентов полагающейся поддержки на время переходного периода. Главная цель этого пункта – оказать давление на Польшу и ее угольную промышленность. Эстония также выразила поддержку плана достижения климатической нейтральности. Однако пока не совсем понятно, как наши союзники относятся к нашей нынешней стратегии, когда выбор падает не на переход от сланцевой промышленности к экономике с низким углеродным следом, а на экспорт продуктов данного сектора с сохранением такого же высокого уровня выбросов углекислого газа.
Правительство вправе решать, когда именно стоит отказаться от сланцевой энергетики. Как свежий анализ зарубежной практики от центра политических исследований Praxis, так и теоретическая работа исследователей Тартуского университета показали, что этот шаг неизбежен. Например, можно задаться целью прекратить использование сланцевой энергии к 2035 году. Данное решение даст индустрии четкие временные рамки, чтобы завершить текущие проекты и избежать инвестиций в новые заводы, поскольку они не успеют окупиться.
Местные самоуправления начнут работу над более серьезной диверсификацией экономики, а члены местных общин будут иметь более четкое представление о новых возможных рабочих местах. Это облегчило бы текущую ситуацию, когда целый уезд живет в незнании будущих перспектив и ожидании результатов исследования рентабельности очередного сланцеперерабатывающего завода.
Этим летом и осенью дискуссии, касающиеся правильного перехода, привлекут все заинтересованные стороны как на местном, так и государственном уровне. В фокусе внимания должен быть не только вопрос, отказываться ли от сланцевой энергетики, но и когда и как это сделать. С помощью разумных и дальновидных решений можно превратить Ида-Вирумаа в область, которую люди больше не будут вынуждены покидать, в регион, где можно остаться и куда стоит вернуться.