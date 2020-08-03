Фото ⟩ Спецкомиссия Рийгикогу собралась без министра Хельме

«Поскольку, насколько мне известно, заседание не состоится, я последую уже ранее сделанным планам и не буду сегодня [в понедельник] находиться в Таллинне», - сказал Хельме.

Специальная комиссия Рийгикогу по контролю над госбюджетом и специальная комиссия по борьбе с коррупцией решили вызвать министра финансов Мартина Хельме на внеочередное совместное заседание для обсуждения договора c адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP.

Специальная комиссия желает увидеть заключенный министром договор с адвокатским бюро, а также узнать о целях этого договора и об обстоятельствах, связанных с его заключением.

Глава специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк сказала, что советник Хельме объяснил его отказ прийти отсутствием кворума. Согласно закону о порядке работы Рийгикогу, комиссия обладает правом принятия решений на чрезвычайном заседании, если присутствует более половины ее состава.

«Министр или его советник не могут решать, состоится заседание комиссии или нет. Министр вмешивается в работу парламента и, на мой взгляд, утратил чувство реальности», - сказала Райк.

Если министр не даст разъяснения комиссии, к нему можно обратиться с письменными вопросами, на которые он обязан ответить в течение десяти рабочих дней.

Катри Райк подтвердила BNS, что получила из Министерства финансов письмо, в котором сообщается, что в понедельник заседание не состоится

Она отметила, что заседание все же пройдет, хотя кворум может не собраться. «Если его не будет, коалиция так решила в пятницу», - сказала Райк и добавила, что отсутствие кворума не помешает явившимся оппозиционным членам комиссий обсудить эту тему.

На прошлой неделе газета Eesti Päevaleht написала о потенциальном конфликте интересов бюро в этой сфере. Дело в том, что принадлежащее экс-гендиректору ФБР Луис Фри консалтинговое предприятие ранее работало на связанное с отмыванием денег в банке Danske предприятие Prevezon.

Postimees в свою очередь отметил, что у Фри возможен конфликт интересов в связи с Volkswagen и педофилом Джерри Сандуски.