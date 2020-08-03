Киев. ФОТО: Serhii Brovko/Shutterstock

Украинская полиция задержала мужчину, захватившего отделение банка в центре Киева и угрожавшего себя взорвать. Злоумышленником оказался 32-летний гражданин Узбекистана. Это уже третий случай за последний месяц, когда на Украине берут заложников.

«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», - написал в «Фейсбуке» замминистра внутренних дел Антон Геращенко. В СБУ также заявили об успешно проведенной операции захвата.

Инцидент произошел в здании бизнес-центра «Леонардо» рядом с Оперным театром.

Как ранее сообщал Геращенко, в полдень в полицию позвонили сотрудники банка и сказали, что неизвестный мужчина угрожает взрывчаткой, которая якобы находится у него в рюкзаке. В помещении остался руководитель отделения, все остальные ушли. «Представители полиции начали переговоры и предложили ему сдаться», - писал замминистра.

«По предварительной информации лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988, - рассказал еще позже Геращенко. - Судя по его социальным сетям, это психически неуравновешенный человек. Террорист заявляет, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует если его убьют, поскольку за ногу прицеплен трос, который привязан к детонатору».

Мужчина требовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир.

Как сообщал очевидец с места происшествия, полиция перекрыла перекресток, у бизнес-центра находилось много полиции, машины скорой помощи и пожарные.

Это уже третий случай за месяц, когда на Украине берут заложников.

21 июля в Луцке 44-летний ранее судимый Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров в рейсовом автобусе и после более чем 12-часовых переговоров сдался, отпустив всех.