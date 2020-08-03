Бывший старейшина волости Вайвара об объединении с Нарва-Йыэсуу: нас обманули

“Большинство руководителей и людей, которые занимают ответственные посты в подведомственных учреждениях - тоже представители Вайвараской волости, а не города Нарва-Йыэсуу, - говорит Максим Ильин. - Если говорить о людях, которые были либо уволены, либо ушли сами из муниципальных учреждений, насколько я знаю, по меньшей мере 50% из них ушли по собственному желанию. То есть увольнения, как такового не было”.

По словам Максима Ильина, его критики два с половиной года говорят о распаде коалиции в горсобрании, но коалиционный договор на бумаге так и не был составлен:

“Поэтому, когда произошел раскол, стали очень активно муссировать вопрос о коалиции и о ее развале. Но я лично ни разу не видел того самого договора и договоренностей об образовании той самой коалиции, которые были бы в нем зафиксированы”.

Ираида Чубенко: в любом разводе виноваты обе стороны

Ираида Чубенко - член Центристской фракции в городском собрании Нарва-Йыэсуу. В прошлом она была мэром города, в составе ее управы работал вице-мэром по городскому хозяйству Максим Ильин, теперь ставший мэром города. На собрании центристов Ираида Чубенко сказала, что выступает своего рода посредником в политическом конфликте.

“Ни при одном разводе не бывает виновата только одна сторона, - сказала она. - Нынешнее собрание нельзя превращать в персональное дело мэра. Будем откровенны, город развивается”.

По ее мнению, нельзя сказать, что “городские” объединились и оставили “волостных” в стороне.

“Мне, конечно, обидно, что та команда, которую мы планировали, не срослась. Думали, Вейкко будет председателем и дальше. Но весь сыр-бор случился в команде, связанной с Синимяэской школой”, - сказала Ираида Чубенко.

Яна Тоом приехала в Усть-Нарву отдохнуть

В собрании участвовала депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Она коротко рассказала о том, на какую финансовую поддержку от ЕС может рассчитывать в ближайшие годы Эстония. А затем вместе с местными центристами выслушивала проблемы жителей.

“Я здесь с мамой отдыхаю, я приехала сюда четыре часа назад, - прокомментировала она свой приезд в Усть-Нарву после собрания. - Но когда я сказала своим коллегам, что приезжаю, они быстренько мне организовали несколько встреч. Это была первая. Встреча-то была с местными, а я тут - для красоты. Но это всегда очень интересно”.

Яна Тоом сказала, что в курсе конфликта внутри городского собрания Нарва-Йыэсуу, но не стала его комментировать подробно:

“Во-первых, как здесь было сказано, всегда виноваты обе стороны. А во-вторых, я много раз видела эту смену коалиционного настроения на оппозиционное и наоборот, и это никуда не ведет. Сначала мы кричим “а-а, у нас всё отлично”, потом мы попадаем в оппозицию и кричим “а-а, всё очень плохо”. Это больше не заводит”.