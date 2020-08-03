Бывший старейшина волости Вайвара об объединении с Нарва-Йыэсуу: нас обманули

В пятницу в санатории Нарва-Йыэсуу местная ячейка Центристской партии устроила встречу с горожанами. Во встрече участвовала депутат Европарламента Яна Тоом, но она, по ее словам, приехала в курортный город отдохнуть и заодно пришла послушать о местных проблемах. Проблем местные жители перечислили немало, и во многих из них центристы из бывшей волости Вайвара, оказавшиеся теперь в оппозиции, обвиняли бывших соратников по коалиции в горсобрании объединенного Нарва-Йыэсуу и лично мэра Максима Ильина.
Городские руководители выдавливают волостных?
Вейкко Лухалайд был старейшиной волости Вайвара при объединении ее с городом Нарва-Йыэсуу в ходе административной реформы. В объединенном Нарва-Йыэсуу он в октябре 2017 года был избран председателем горсобрания. Через два года Лухалайд возглавил Эстонский союз городов, и в декабре 2019 года большинство депутатов проголосовали за его отставку, мотивируя ее тем, что Вейкко Лухалайд переехал в Таллинн.
В течение прошлого года правящая коалиция раскололась так, что с одной стороны оказались многие бывшие руководители волости Вайвара, а с другой - бывшие руководители отдельного города Нарва-Йыэсуу.
По словам Лухалайда, у разных людей - разные мнения относительно того, с чего начался этот конфликт. Сам он считает, что первые трещины в коалиции пошли во время обсуждения переезда городской управы - для ее работы город арендовал помещения на втором этаже нового торгового центра Coop.
“Горуправа - это всё-таки не такое учреждение, которое должно находиться на втором этаже магазина”, - считает он.
Более серьезным поводом для конфликта стала судебная тяжба с компаниями, строившими в Синимяэ школу взамен сгоревшей. Формально заказчиком строительства была муниципальное коммунальное предприятие волости KA Vaiko. Долг перед строителями и затяжной и запутанный судебный процесс достался объединенному Нарва-Йыэсуу “в наследство” от волости Вайвара. В итоге городская управа заплатила строителям полмиллиона евро. Бывшие волостные руководители, в свою очередь, считают, что действовали правильно, и передали “в наследство” также и часть денег для оплаты строительства.
Директора Синимяэской школы Лухалайд называет первым уволенным из-за раскола в коалиции, затем, рассказывает он, уволили Хейки Лутса, который был руководителем KA Vaiko и зампредом горсобрания. Также потерял работу аудитор Нарва-Йыэсуу Александр Пахомов, в волости Вайвара работавший финансовым руководителем. Бывший заместитель старейшины волости Мати Мянисалу ушел с поста вице-мэра Нарва-Йыэсуу, Кяди Коппе - с поста руководителя социальной службы. Вейкко Лухалайд называет еще несколько случаев, большинство из этих людей потеряли работу в городских структурах еще в начале 2019 года, но, говорит Лухалайд, “чистки” до сих пор не закончились. Даже договор аренды муниципальной квартиры, в которой жил Лухалайд, город расторг в одностороннем порядке этим летом.
“Мнения разные, но я знаю Максима Ильина давно, я знаю, как мы договаривались идти дальше, - сказал Вейкко Лухалайд. - Обмануть можно только один раз. Я вправе сказать, что они обманули нас и продолжают обманывать и “зачищать поле”. Но это будет уже политика завтрашнего дня. Будем сражаться на следующих выборах”.
Мэр Нарва-Йыэсуу: коалиционного договора не было
Мэр Нарва-Йыэсуу не согласен с тем, что из муниципальных структур выдавливают представителей бывшей волости Вайвара. Максим Ильин отмечает, что он сам родился и вырос в волости Вайвара, оттуда же пришел нынешний председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Ааре Объяртел.
“Большинство руководителей и людей, которые занимают ответственные посты в подведомственных учреждениях - тоже представители Вайвараской волости, а не города Нарва-Йыэсуу, - говорит Максим Ильин. - Если говорить о людях, которые были либо уволены, либо ушли сами из муниципальных учреждений, насколько я знаю, по меньшей мере 50% из них ушли по собственному желанию. То есть увольнения, как такового не было”.
По словам Максима Ильина, его критики два с половиной года говорят о распаде коалиции в горсобрании, но коалиционный договор на бумаге так и не был составлен:
“Поэтому, когда произошел раскол, стали очень активно муссировать вопрос о коалиции и о ее развале. Но я лично ни разу не видел того самого договора и договоренностей об образовании той самой коалиции, которые были бы в нем зафиксированы”.
Ираида Чубенко: в любом разводе виноваты обе стороны
Ираида Чубенко - член Центристской фракции в городском собрании Нарва-Йыэсуу. В прошлом она была мэром города, в составе ее управы работал вице-мэром по городскому хозяйству Максим Ильин, теперь ставший мэром города. На собрании центристов Ираида Чубенко сказала, что выступает своего рода посредником в политическом конфликте.
“Ни при одном разводе не бывает виновата только одна сторона, - сказала она. - Нынешнее собрание нельзя превращать в персональное дело мэра. Будем откровенны, город развивается”.
По ее мнению, нельзя сказать, что “городские” объединились и оставили “волостных” в стороне.
“Мне, конечно, обидно, что та команда, которую мы планировали, не срослась. Думали, Вейкко будет председателем и дальше. Но весь сыр-бор случился в команде, связанной с Синимяэской школой”, - сказала Ираида Чубенко.
Яна Тоом приехала в Усть-Нарву отдохнуть
В собрании участвовала депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. Она коротко рассказала о том, на какую финансовую поддержку от ЕС может рассчитывать в ближайшие годы Эстония. А затем вместе с местными центристами выслушивала проблемы жителей.
“Я здесь с мамой отдыхаю, я приехала сюда четыре часа назад, - прокомментировала она свой приезд в Усть-Нарву после собрания. - Но когда я сказала своим коллегам, что приезжаю, они быстренько мне организовали несколько встреч. Это была первая. Встреча-то была с местными, а я тут - для красоты. Но это всегда очень интересно”.
Яна Тоом сказала, что в курсе конфликта внутри городского собрания Нарва-Йыэсуу, но не стала его комментировать подробно:
“Во-первых, как здесь было сказано, всегда виноваты обе стороны. А во-вторых, я много раз видела эту смену коалиционного настроения на оппозиционное и наоборот, и это никуда не ведет. Сначала мы кричим “а-а, у нас всё отлично”, потом мы попадаем в оппозицию и кричим “а-а, всё очень плохо”. Это больше не заводит”.
При этом само народное собрание, на котором жители Нарва-Йыэсуу активно высказывались о различных проблемах города, Яна Тоом назвала духоподъемным.