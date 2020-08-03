Яак Аллик: Россию не запретишь, поэтому нужны нормальные политические отношения

«Россию не запретишь, Россию не отменишь. Это наш ближайший сосед. И для улучшения культурных отношений или отношений в сфере бизнеса важно, чтобы и политические отношения были нормальными», - заявил Яак Аллик в передаче «Подробности» на «Радио 4».