Возбуждено уголовное дело о геноциде в Псковской области времен войны: замешаны оказались и уроженцы Эстонии

Как отметили в ведомстве, речь идет об останках 46 человек, которые были убиты выстрелом в голову. Предполагается, что речь идет об узниках существовавшего во время войны Моглинского концлагеря, в котором были уничтожены более 3 тысяч советских граждан. Как отметили в СК, убийства совершались не только в окрестностях самого лагеря, но также в районе поселка Глоты и других населенных пунктов Псковской области.