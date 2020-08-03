Пн, 3.08.2020
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Мэр Тарту хочет восстановить действие правила 2+2

Урмас Клаас.

ФОТО: Sille Annuk

На кризисном совещании в связи со вспышкой коронавируса власти Тарту предложили правительству восстановить действие правила 2+2 в общественных местах.

Второе предложение - восстановить ограничения (до ста человек максимально) в ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых, третье - рекомендовать носить маски в помещениях общественного пользования, передает Rus.ERR.

«Прежде всего, мы хотим достучаться до разума людей. Если мы хотим взять болезнь под контроль, следует носить маски», - пояснил мэр Тарту Урмас Клаас в передаче Uudis+ на Vikerraadio.

Ранее в Тарту был отменен концерт группы Curly Strings, введен запрет на посещение попечительских домов, закрыты две группы детского сада, конкретные шаги предприняла Клиника Тартуского университета для защиты персонала и пациентов.

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