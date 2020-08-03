Мэр Тарту хочет восстановить действие правила 2+2

Второе предложение - восстановить ограничения (до ста человек максимально) в ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых, третье - рекомендовать носить маски в помещениях общественного пользования, передает Rus.ERR.

«Прежде всего, мы хотим достучаться до разума людей. Если мы хотим взять болезнь под контроль, следует носить маски», - пояснил мэр Тарту Урмас Клаас в передаче Uudis+ на Vikerraadio.