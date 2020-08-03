Мэр Тарту хочет восстановить действие правила 2+2

На кризисном совещании в связи со вспышкой коронавируса власти Тарту предложили правительству восстановить действие правила 2+2 в общественных местах.
Второе предложение - восстановить ограничения (до ста человек максимально) в ночных клубах, кальянных и клубах для взрослых, третье - рекомендовать носить маски в помещениях общественного пользования, передает Rus.ERR.
«Прежде всего, мы хотим достучаться до разума людей. Если мы хотим взять болезнь под контроль, следует носить маски», - пояснил мэр Тарту Урмас Клаас в передаче Uudis+ на Vikerraadio.
Ранее в Тарту был отменен концерт группы Curly Strings, введен запрет на посещение попечительских домов, закрыты две группы детского сада, конкретные шаги предприняла Клиника Тартуского университета для защиты персонала и пациентов.