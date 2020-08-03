Tallinna Vesi: несмотря на теплое лето, качество воды в озере Юлемисте очень хорошее

Озеро Юлемисте обеспечивает питьевой водой почти 90% жителей Таллинна. Хотя поверхностная вода до ее подачи в сеть нуждается в тщательной очистке круглый год, наиболее сложным временем для водоочистных сооружений обычно является лето. В этом году, несмотря на теплое лето, качество сырой воды тем не менее оставалось отличным.

По словам директора по производству Tallinna Vesi Александра Тимофеева, основной проблемой при очистке воды, сопутствующей теплому лету, являются органические вещества в озерной воде. «Вода, выходящая со станции, всегда должна соответствовать всем стандартам качества, таким образом, качество воды, подаваемой в сеть, неизменно остается превосходным. В то же время большое влияние на нашу работу оказывает то, какая именно вода поступает на очистку. Дополнительную защиту дает озеру забор вокруг санитарной зоны», - пояснил Тимофеев.

«Если обычно качество сырой воды летом обычно немного снижается, потому что теплая вода представляет собой благоприятную среду для размножения растений и процветания планктона, то проведенные этим летом многочисленные анализы подтверждают, что качество сырой воды нынче было наилучшим за многие годы», - добавил он.

Tallinna Vesi также недавно опубликовала производственные результаты за первые шесть месяцев, которые показывают, что качество питьевой воды в кране потребителя в этом году оставалось превосходным. Если соответствующий показатель за тот же период прошлого года составлял 99,5%, то в этом году в отобранных пробах не было выявлено никаких отклонений от нормативов, таким образом, качество питьевой воды составило 100%.

По словам Тимофеева, на качество воды в кранах потребителей существенное влияние оказывают состояние трубопроводов, потребление воды в районе и конкретном здании, температура воды в сети, а также содержание хлора в питьевой воде. «Трубопроводы длинные, и может потребоваться некоторое время, пока вода дойдет до отдаленных участков сети. Обеспечению отличного качества воды во всем городе в значительной мере способствует добавление в воду небольшого количества хлора», - пояснил Тимофеев. «Хотя относительно вкуса можно поспорить, в некотором смысле слабый запах или привкус хлора является гарантией чистой питьевой воды. То количество хлора, которое содержится в питьевой воде, для здоровья совершенно безопасно», - сказал он.

Чтобы улучшить качество питьевой воды, Tallinna Vesi также инвестировало значительные средства в свои насосные станции, чтобы добавлять хлор в водопроводную сеть можно было не только на водоочистной станции, но при необходимости и в районах. Так, в течение последнего года была технологически усовершенствована насосная станция на улице Сютисте-теэ, в настоящее время завершается реконструкция насосной станции на улице Кольде.