Суд отменил приговор Мамаеву и оставил в силе Кокорину

Как передал корреспондент "Интерфакса", согласно апелляционному приговору, Мамаеву суд окончательно назначил год исправительных работ, оправдав его по обвинению в хулиганстве.

В свою очередь Кокорин, ставший накануне футболистом "Спартака", как и по приговору суда первой инстанции, получил полтора года колонии общего режима.

Кирилла Кокорина - брата Александра - и приятеля футболистов Александра Протасовицкого суд так же, как и Мамаева, оправдал по обвинению в хулиганстве и назначил каждому по году исправительных работ.

"Апелляционные жалобы (адвокатов - ИФ) удовлетворить частично", - говорится в апелляционном приговоре.

Преступления и наказания

Суд и следствие установили, что ранним утром 8 октября 2018 года футболисты и их друзья устроили в Москве две драки. У гостиницы "Пекин" они побили водителя сотрудницы "Первого канала" Виталия Соловчука. Затем они устроили потасовку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Пресненский суд 8 мая 2019 года приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Александр Протасовицкий и брат Александра Кокорина Кирилл получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно. Мосгорсуд позднее оставил без изменений сроки лишения свободы для фигурантов.

Суд счел, что все четверо виновны в причинении Соловчуку легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК). Также все четверо признаны виновным в хулиганстве с выражением явного неуважения к обществу и применением оружия или предметов, используемых как оружие (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК).

Новое рассмотрение

Второй кассационной суд общей юрисдикции 13 мая направил приговор на новое апелляционное рассмотрение, удовлетворив кассационные жалобы стороны защиты. Решение были принято "ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона при его вынесении", в том числе при квалификации действий фигурантов и оценке ряда доказательств, заявили в пресс-службе суда.

Сейчас все четверо уже на свободе, Мамаев и Кокорин возобновили профессиональную деятельность.

Судьба футболистов после выхода на свободу

Футбольный клуб "Краснодар", которому принадлежал Мамаев, открестился от скандального игрока. Выйдя на свободу осенью прошлого года, тот в итоге оказался в "Ростове", цвета которого защищает и поныне.