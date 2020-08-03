Вице-министра здравоохранения Литвы подозревают в мошенничестве с закупкой тестов на Covid-19

Об этом рассказал в понедельник журналистам замдиректора Службы расследований финансовых преступлений Литвы Миндаугас Петраускас: "Да, Profarma - литовское предприятие. Затем следуют четыре направления: исследуется сама сделка, денежные средства, возможно, были незаконно получены, расследуется случай мошенничества, расследуется возможное злоупотребление и расследуется возможное отмывание денег". По его словам, некоторым представителям компании предъявлены подозрения.

Сообщения о расследовании появились в начале июня. В поле зрения сотрудников Службы расследований финансовых преступлений Литвы попала закупка экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья на сумму в шесть миллионов евро.

По данным расследования, при заключении договора на сумму шесть млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса Covid-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.

Проверяются подозрения, что покупатель был неверно информирован, перед заключением договора не провел анализ рынка и не оценил стоимость закупаемого товара и рыночных условий. После заключения договора средства были переведены поставщику тестов.

"Связанным с данной компанией лицам - да, часть из них были допрошены, есть и специальные свидетели, есть и подозреваемые. В настоящее время - шесть подозреваемых", - заявил М. Петраускас.

На вопросы о возможных подозрениях в отношении представителей лаборатории, М. Петраускас подчеркнул, что руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад, а другим работникам подозрения не предъявлены.

Он также добавил, что Ярушявичене "пока единственная из должностных лиц", которым предъявлены подозрения. Она была сегодня на допросе, ей было вручено извещение о подозрении, назначена мера пресечения - подписка о невыезде.

Руководитель Службы расследований финансовых преступлений Литвы отметил, что его служба проводит расследование о закупке экспресс-тестов, а Служба специальных расследований - отдельное расследование о закупке лабораторией Национального центра общественного здоровья реагентов. В данных расследованиях, по словам Петраускаса, идет обмен информацией.

Согласно сообщениям Службы расследований финансовых преступлений Литвы, досудебное расследование было начато после получения информации о возможно подозрительных финансовых операциях зарегистрированной в Литве компании.