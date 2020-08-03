Жители Пыхья-Таллинна жалуются на ночной шум: МуПо просит людей веселиться потише

МуПо напоминает всем, что ночной покой начинается в 22 часа по будням и длится до 6 часов утра. В канун праздников ночной покой начинается в 00.00 и продолжается до 7 часов.

По словам представителя MуПo, в другое время каждому следует проявлять разумное поведение - владельцы развлекательных заведений должны считаться с местными жителями и выключать музыку после полуночи или перенаправлять ее в помещение.

«Скоро начнется учебный год, и детям для отдыха нужны будут покой и тишина. А местные жители должны учитывать, что если они выбрали популярные районы в качестве места своего жительства, необходимо учитывать, что их повседневная жизнь находится в центре известного настроения и движения людей, - сказал пресс-секретарь МуПо. - Ждем ото всех жителей города, что они будут больше считаться друг с другом и придерживаться установленных требований ночного покоя. Это также относится и к частным вечеринкам в личных дворах».