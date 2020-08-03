Стрелявший из стартового пистолета в Хааберсти мужчина был задержан

В субботу, 1 августа полиции сообщили, что в таллиннском районе Хааберсти на улице Ярвеотса некий человек стреляет из оружия в неизвестном направлении, сообщает Пыхьяская префектура.
Сообщалось о нескольких выстрелах. Полицейские установили, что общественный порядок нарушал 37-летний мужчина, у которого имелся с собой стартовый пистолет.
Мужчина был задержан и отправлен в арестный дом. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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