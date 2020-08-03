Пн, 3.08.2020
Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Март Лаар
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Стрелявший из стартового пистолета в Хааберсти мужчина был задержан

Стрелявший из стартового пистолета в Хааберсти мужчина был задержан

Mõni stardipüstol võib olla tulirelvaga väga sarnane ning seetõttu ei soovita politsei sellist eset endaga kaasas kanda. Fotol olev stardipüstol ei ole juhtunuga seotud.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

В субботу, 1 августа полиции сообщили, что в таллиннском районе Хааберсти на улице Ярвеотса некий человек стреляет из оружия в неизвестном направлении, сообщает Пыхьяская префектура.

Сообщалось о нескольких выстрелах. Полицейские установили, что общественный порядок нарушал 37-летний мужчина, у которого имелся с собой стартовый пистолет.

Мужчина был задержан и отправлен в арестный дом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ