Посетители финского луна-парка Линнанмяки могли заразиться коронавирусом

Столичный луна-парк Линнанмяки неделю назад посетила компания друзей, которая могла подвергнуть остальных посетителей риску заражения коронавирусом.

По данным города Хельсинки, компания состояла примерно из 15 человек. Через несколько дней после посещения луна-парка у одного из них был выявлен коронавирус.

Компания посетила луна-парк в воскресенье 26 июля в промежутке между 15 и 18 часами.

Риску заражения могли подвергнуться люди, которые находились в луна-парке одновременно с ними.

Представители луна-парка попробуют связаться со всеми, кто забронировал билет на этот день через систему онлайн-бронирования.