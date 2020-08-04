Дорожные работы нарушат движение транспорта в Ляэне-Вирумаа и в Харьюмаа

В Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн - Нарва около Лясна из-за строительства съезда будет ограничена скорость движения. В зоне проведения работ правая полоса движения будет закрыта на протяжении 200 метров. Работы будут проводиться ориентировочно до конца августа.

В Харьюмаа на шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа на участке Арувалла - Лийва будет вестись асфальтирование горячим методом. До 14 августа в зоне проведения работ будет установлено ограничение скорости и одна полоса движения закрыта, при необходимости движение будет регулироваться.