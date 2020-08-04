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Дорожные работы нарушат движение транспорта в Ляэне-Вирумаа и в Харьюмаа

Teetööd. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Elmo Riig

По информации департамента шоссейных дорог, начинающиеся во вторник дорожные работы нарушат движение транспорта в Ляэне-Вирумаа и в Харьюмаа.

В Ляэне-Вирумаа на шоссе Таллинн - Нарва около Лясна из-за строительства съезда будет ограничена скорость движения. В зоне проведения работ правая полоса движения будет закрыта на протяжении 200 метров. Работы будут проводиться ориентировочно до конца августа. 

В Харьюмаа на шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа на участке Арувалла - Лийва будет вестись асфальтирование горячим методом. До 14 августа в зоне проведения работ будет установлено ограничение скорости и одна полоса движения закрыта, при необходимости движение будет регулироваться.

Со среды по пятницу в Ида-Вирумаа с 8.00 до 20.00 пандусы на транспортной развязке Кохтла-Ярве будут закрыты для движения. Вне зоны работ пандусы будут открыты для нормального движения между 20 часами и 8 часами утра. В период, когда пандусы будут закрыты, будет организован объезд. 

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